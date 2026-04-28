Lost on Persephone

Das habe ich wieder notwendig gehabt. Da bin ich, Dr. Ariane Montclair, Astrobiologe, auf einer Mission im All, um das Überleben der Menschheit zu ermöglichen, und dann fange ich mir etwas mit meinem Kollegen Thomas Cross an. Dummerweise ist er das einzige andere Crewmitglied, und wir sind schon ein paar Jahre im All unterwegs. Naja, so schlecht schaut er eigentlich eh nicht aus. Es ist 2062, die Erde ist aufgrund des Klimawandels praktisch unbewohnbar, aber die Entdeckung des Planeten Persephone gibt Hoffnung. Unsere Mission lautet, den Planeten zu erforschen und abzuklären, ob die Menschen hier überleben können. Da ist keine Zeit für Sex – wir haben eine Mission, und die geht vor. Dummerweise sieht Thomas das anders.

Lange können wir über das Thema aber nicht diskutieren, denn unser riesiges Raumschiff stürzt auf Persephone ab. Die Hitzeschilder halten beim Eintritt in die Atmosphäre, Thomas versucht noch eine Notlandung, aber es wird ein ziemlich harter Aufschlag. Ich habe ihn recht gut überstanden, klettere durch das Wrack unseres brennenden Raumschiffes, springe über Abgründe, klettere an der Wand entlang, balanciere mich über dünne Planken und entkomme gerade noch, bevor ein Teil des Raumschiffes in einen tiefen Abgrund stürzt. Thomas ist nicht auffindbar, und ich bin ganz alleine auf einem eisigen Planeten am Rand unseres Sonnensystems. Ganz toll.

Also suche ich mir einen höhergelegenen Punkt, um mich ein wenig umzusehen. Und da ist ja auch schon der Rest unseres Raumschiffes – auf ein paar Quadratkilometer verteilt. Hoffentlich hat Thomas das irgendwie überstanden. Ich klettere durch die Wrackteile, rutsche fast bei jedem Sprung ab, krieche am kalten Boden entlang, zwänge mich durch enge Spalten. Mit meiner Seilwinde kann ich mich an manchen Stellen nach oben ziehen. Ich finde den zerstörten Maschinenraum – kein Thomas, aber Blutspuren am Boden. Scheinbar hat es Thomas bis zu einer Rettungskapsel geschafft. Und ich habe es auch gerade noch in letzter Sekunde geschafft, bevor das Feuer auch diesen Teil des abgestürzten Raumschiffes vernichtet hat. Was mache ich nun auf dem Planeten? Irgendwo gibt es hier eine Energiequelle. Und ich höre unverständliche Gesprächsschnipseln über Funk. Das muss doch Thomas sein, der mich zu kontaktieren versucht. Ganz sicher!