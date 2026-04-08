Crimson Desert im Test

Die Welt Pywel

Ach, die Spielwelt von Crimson Desert – vermutlich das größte Highlight des Spiels und ohne Zweifel eine der schönsten Welten, die ich bislang erkunden durfte. Haben wir die Einführung erst einmal hinter uns, steht uns nichts mehr im Weg, Pywel nach Herzenslust zu erkunden.

Zu Beginn verschlägt es uns nach Hernand, einer Region, die vor allem durch ihre grünen Landschaften und ihre Lebendigkeit besticht. In den Städten pulsiert das Leben: Bewohner, Händler und Wachen gehen ihrem Alltag nach, und mit den meisten Figuren können wir sogar direkt interagieren – sie grüßen, uns ihre Sorgen anhören oder kleine Gespräche führen. Das wirkt sich wiederum auf unseren Ruf aus: Die Menschen schätzen uns mehr, bestimmte Gruppierungen vertrauen uns eher, und neue Möglichkeiten öffnen sich.

Doch auch abseits solcher Systeme fühlen sich die Siedlungen erstaunlich lebendig an. Bewohner feiern Feste, veranstalten Wettkämpfe, tratschen miteinander und erledigen ihre täglichen Aufgaben. Gleichzeitig reagieren sie spürbar auf Kliff und unser Verhalten: Sind wir unpassend gekleidet, bleibt uns der Zugang zur Burg von Hernand verwehrt. Rempeln wir Passanten an, beschweren sie sich lautstark. Zerstören wir fremdes Eigentum oder benehmen uns daneben, können wir sogar gemeldet werden. Und wer zu wohlhabend wird, darf sich nicht wundern, wenn plötzlich ein Steuereintreiber vor der Tür steht. All das ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielen Interaktionsmöglichkeiten.

Natürlich endet die Welt auch nicht in Hernand. Pywel erstreckt sich weit darüber hinaus – vom gefährlichen Norden über die namensgebende Crimson Desert bis hin zu zahlreichen weiteren Regionen, die wir frei erkunden können. Vorausgesetzt, wir sind gut vorbereitet. Denn außerhalb der Zivilisation wird es schnell ungemütlich: Banditen, feindliche Fraktionen und allerlei Kreaturen machen die Wildnis unsicher, während auch das Wetter zur echten Herausforderung werden kann. Extreme Hitze oder Kälte fügen Kliff spürbare Nachteile zu, und ohne passende Ausrüstung geraten selbst gewöhnliche Gegner bald zur ernsthaften Bedrohung.Trotzdem – oder gerade deshalb – lohnt sich jeder Abstecher abseits der Wege. Die Welt ist gespickt mit interessanten Orten, Ruinen, Rätseln, Herausforderungen und schlichtweg atemberaubenden Aussichtspunkten. Wer sich die Zeit nimmt, wird regelmäßig mit neuer Ausrüstung, Quests oder Fähigkeiten belohnt. Entdecken fühlt sich hier wirklich lohnend an.

Einen Großteil meiner Spielzeit habe ich also einfach damit verbracht, ziellos durch die Welt zu streifen, Nebenaufgaben zu erledigen und mich ständig von neuen Aktivitäten ablenken zu lassen. Im Laufe des Spiels schalten wir zudem ein eigenes Lager frei, das wir ausbauen und verbessern können – was wiederum neue Komfortfunktionen und Vorteile freischaltet. Auch die Beziehungen zu anderen Fraktionen spielen eine Rolle: Helfen wir ihnen bei ihren Problemen, verbessern wir unseren Ruf und erhalten Zugang zu neuen Händlern, Kontakten und Mechaniken. So gibt es eigentlich immer etwas zu tun – selbst dann, wenn die Hauptquest für längere Zeit in den Hintergrund rückt.

Auch grafisch ist Crimson Desert schlicht beeindruckend. Abgesehen von Schnellreisen kommt das Spiel komplett ohne Ladezeiten aus – was angesichts der schieren Größe der Welt mehr als nur ein nettes Detail ist. Während meiner Spielzeit lief das Ganze zudem größtenteils flüssig. Nur in größeren Gefechten gingen die FPS gelegentlich etwas in die Knie, was aber eher die Ausnahme als die Regel war. Insgesamt präsentiert sich Crimson Desert technisch sehr gut optimiert. Vor allem bei den Details zeigt das Spiel seine Stärken: Lichteffekte, Charaktermodelle und Texturen sind hochwertig umgesetzt und bewegen sich klar auf Top-Niveau innerhalb der Branche.