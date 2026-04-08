Custom Gaming PC für Crimson Desert angekündigt

Zum weltweiten Release von Crimson Desert am 19. März stellen MIFCOM, PLAION und Pearl Abyss eine gemeinsame Sonderedition vor. Zusätzlich soll ein Gewinnspiel den Start des Open-World-Action-Adventures begleiten.

Zum angekündigten weltweiten Release von Crimson Desert am 19. März haben MIFCOM, PLAION und Pearl Abyss eine gemeinsame Sonderedition vorgestellt. Die „Crimson Desert Gaming Edition“ soll auf den PC-Start des Open-World-Action-Adventures aufmerksam machen und wird zusätzlich von einem Gewinnspiel begleitet.

Bei dem System handelt es sich um einen Custom-Gaming-PC im Design von Crimson Desert, den MIFCOM zusammen mit Corsair und Sapphire Technology entwickelt hat. Laut Ankündigung ist das System auf hohe Grafiksettings und die technische Ausrichtung des Spiels ausgelegt.

Zur Ausstattung zählen unter anderem ein AMD Ryzen 7 9700X, eine Radeon RX 9070 XT mit 16 GB VRAM, 32 GB DDR5-6000-Arbeitsspeicher sowie eine 1-TB-NVMe-SSD. Verbaut werden die Komponenten in einem Corsair-3500X-ARGB-Gehäuse, ergänzt durch eine All-in-One-Wasserkühlung und ein 850-Watt-Netzteil mit 80-Plus-Gold-Zertifizierung.

Begleitend zur Vorstellung der Sonderedition kündigen die beteiligten Unternehmen auch ein Giveaway an. Ein Exemplar des PCs soll verlost werden. Weitere Informationen zur „Crimson Desert Gaming Edition“ und zum Ablauf des Gewinnspiels sollen laut Mitteilung in Kürze über die offiziellen Kanäle von MIFCOM folgen.

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