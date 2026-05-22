Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster erscheint 2027 für PC und Konsolen

Dotemu und Old Skull Games haben Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster angekündigt. Der 2D-Action-Platformer setzt auf Stealth-Elemente, rückt einen Skaven-Assassinen in den Mittelpunkt und soll 2027 für PC und Konsolen erscheinen.

Dotemu und das französische Studio Old Skull Games haben im Rahmen des Warhammer-Skulls-Events Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster vorgestellt. Das Spiel ist als eigenständiger 2D-Action-Platformer für Einzelspieler angelegt und soll 2027 für PC und Konsolen erscheinen. Auf Steam ist der Titel bereits mit dem Release-Zeitraum 2027 gelistet.

Im Mittelpunkt steht Vihneek, ein Skaven-Assassine des Klans Eshin. Laut Ankündigung will er innerhalb seines Klans aufsteigen und bewegt sich dabei durch die von Intrigen, Verfall und Gewalt geprägte Welt der Skaven. Spielerisch sollen Stealth-Mechaniken, Fallen, Umgebungsnutzung und direkte Kämpfe miteinander verbunden werden.

Die Ankündigung beschreibt unter anderem Gegner wie einfache Skaven und Rattenoger. Die Schauplätze sollen stark auf Schatten, dunkle Gänge und Verstecke ausgelegt sein, damit Vihneek Gegner umgehen oder aus dem Hinterhalt angreifen kann. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt.

Fakten zu Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster