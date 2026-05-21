OUTBLAST: Arcade-Shooter erscheint im Juni mit VR- und Flat-Screen-Modus

OUTBLAST erscheint am 4. Juni 2026 auf Steam. Der Arcade-Shooter von Rhino Rock Studios unterstützt sowohl klassisches Spielen am Bildschirm als auch VR über SteamVR-kompatible Headsets.

Rhino Rock Studios hat den Veröffentlichungstermin für OUTBLAST bekannt gegeben. Der Sci-Fi-Arcade-Shooter erscheint am 4. Juni 2026 auf Steam und kann wahlweise im Flat-Screen-Modus oder in VR gespielt werden. Laut Steam-Seite übernimmt Rhino Rock Studios sowohl Entwicklung als auch Publishing des Titels.

Spieler übernehmen die Rolle des Interceptors C11-28, der den planetaren Kern von Perseon-6 gegen infizierte Konstrukte verteidigen soll. Die Bedrohung geht von einer viralen Intelligenz namens Typhon aus, die Distrikte des Systems korrumpiert und den Kern destabilisiert. Spielerisch setzt OUTBLAST auf schnelle Arcade-Gefechte, Ausweichmanöver, Bomben und das Sammeln von Datenpartikeln.

Die Kampagne führt durch fünf Distrikte und stellt Spieler unter anderem gegen die Bossgegner Hydra, Gorgon, Minotaur, Siren und Typhon. Gesammelte Datenfragmente dienen zum Aufrüsten des eigenen Schiffs. Zusätzlich sind globale Bestenlisten sowie 15 Steam-Achievements geplant. Rhino Rock Studios nennt außerdem Steam-Deck-Optimierung und Controller-Unterstützung; für VR wird ein Controller mit Analogsticks beziehungsweise ein Gamepad empfohlen.

Als kompatible VR-Systeme nennt die Pressemitteilung SteamVR-Headsets wie Meta Quest, Valve Index und HTC Vive. Ein Preis wurde in der vorliegenden Ankündigung noch nicht genannt.

Fakten zu OUTBLAST