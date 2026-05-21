LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters startet in den Early Access

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ist ab sofort über die Deluxe Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC spielbar. Die Standard Edition folgt am 22. Mai 2026, eine Version für Nintendo Switch 2 ist später im Jahr geplant.

Warner Bros. Games, TT Games, DC und The LEGO Group haben LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters in den Early Access geschickt. Zugriff erhalten Käuferinnen und Käufer der Deluxe Edition auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Laut offizieller FAQ erscheint die Standard Edition weltweit am 22. Mai 2026; die Version für Nintendo Switch 2 soll später 2026 folgen.

Entwickelt wird das Open-World-Action-Abenteuer von TT Games, bekannt durch die bisherigen LEGO-Videospiele. Die Handlung erzählt eine eigenständige Batman-Geschichte, die Stationen aus Comics, Filmen, Serien und Spielen aufgreift. Im Mittelpunkt steht Bruce Waynes Entwicklung vom Training bei der Liga der Schatten bis zu seiner Rolle als Beschützer von Gotham City.

Offene Spielwelt in Gotham City

Spielerinnen und Spieler erkunden eine offene Version von Gotham City, die sich über vier Inseln erstreckt. Neben der Kampagne stehen Verbrechensbekämpfung, Rätsel, Sammelobjekte und bekannte Schauplätze wie ACE Chemicals, Wayne Tower oder Arkham Asylum auf dem Programm. Fortbewegung ist unter anderem mit Wurfhaken, Gleiter, Batmobilen und Batcycles möglich.

Für Kämpfe setzt das Spiel auf ein neues LEGO-Batman-Kampfsystem mit Angriffsketten, Gadgets und Teamfähigkeiten. Neben Batman treten unter anderem Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman und Talia al Ghul auf. Als Gegenspieler werden Joker, Pinguin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Two-Face, Firefly, Ra’s al Ghul und Bane genannt. Der lokale Koop-Modus unterstützt zwei Spielerinnen und Spieler.

Bathöhle, Outfits und Deluxe-Inhalte

Die Bathöhle dient als ausbaubares Hauptquartier. Dort lassen sich laut Ankündigung unter anderem Gadgets verbessern, Trophäen ausstellen, Fallakten am Batcomputer untersuchen und Fahrzeuge sammeln. Insgesamt sollen 100 Outfits für spielbare Charaktere enthalten sein.

Die Deluxe Edition umfasst neben dem Early Access die Legacy Collection mit Inhalten, die von der Batman: Arkham-Reihe, Batman of the Future und einem Party-Musik-Paket inspiriert sind. Ab September 2026 soll außerdem die Mayhem Collection folgen, die einen Chaos-Modus, Joker und Harley Quinn als spielbare Charaktere, eine neue Story-Mission, weitere Anzüge, Bathöhlen-Requisiten und ein neues Batmobil ergänzt.

Vorbestellerinnen und Vorbesteller der Standard oder Deluxe Edition erhalten den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug. Zusätzlich kann der „Goldenes Zeitalter“-Batanzug über ein Warner-Bros.-Games-Konto freigeschaltet werden. Vier neue LEGO-DC-Batman-Sets enthalten außerdem Codes für digitale Inhalte im Spiel, darunter einen goldenen Batanzug oder spielbare Batmobile samt goldener Varianten.

Fakten zu LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters