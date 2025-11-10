Blaze Evercade Super Pocket Taito Edition im Test

Der gute alte Nintendo Gameboy lebt! Oder zumindest Geräte, die von ihm inspiriert wurden, wie die Super Pocket Retrohandhelds von HyperMegatech! Wir haben von Blaze Entertainment ein Testgerät in der TAITO Edition zur Verfügung gestellt bekommen.
Fans alter Spiele haben heutzutage eine große Auswahl – Emulatoren sind inzwischen recht leistungsfähig geworden, und außerdem gibt es einige Firmen, die immer wieder tolle Retro-Computer auf den Markt bringen. Damit meine ich übrigens nicht solchen Elektroschrott voller unlizensierter Raubkopien wie den Game Stick Lite 4K.
Ich meine seriöse Hersteller – und eine der im legalen und qualitativ hochwertigen Bereich aktivsten Firmen ist Blaze Entertainment, die mit ihrer Marke Evercadeseit einigen Jahren ein Garant für qualitativ hochwertigen Retro-Genuss sind. Neben einer größeren Konsole für den Fernseher (VS-R) und einem tragbaren Gerät (EXP-R) haben sie auch kleine Nachbauten ganzer Spielhallenautomaten im Angebot. Was aber besonders wichtig ist – Blaze Entertainment bringt auch laufend neue Cartridges mit offiziell lizensierten Retrospielen heraus, die dann auf (more or less) allen Geräten der Evercade-Produktfamilie einsetzbar sind. Aktuell gibt es schon rund 70 verschiedene Cartridges zu kaufen, die im Regelfall jeweils eine ganze Sammlung an Spielen enthalten. Sie sind sortiert nach Spielhallenklassikern, nach Heimcomputerklassikern und nach Konsolenklassikern. Insgesamt sind bereits über 650 Spiele verfügbar, und es kommen regelmäßig neue Module dazu. Schauen wir uns den HyperMegaTech! Super Pocket Taito Edition also genauer an!
Als ich ein Kind war, haben wir in der Volksschule oft heimlich unter der Bank mit den Tricotronic Handhelds von Nintendo gespielt. Die waren zwar für damalige Zeiten technische Wunderwerke, aber selbst damals wurden sie schließlich doch recht schnell fad. Wirklich viel Gameplay war auf den winzigen LCD-Displays ja nicht zu sehen, meist ging es nur darum, eine Figur zwischen ein paar wenigen Feldern im richtigen Moment hin- und herzubewegen. Wieviel mehr Abwechslung bieten da die Spiele vom Evercade! Wenn ich damals so einen Super Pocket in der Schule gehabt hätte, hätte ich im Unterricht wohl noch viel weniger aufgepasst.
18 Klassiker von TAITO
Der Super Pocket Taito Edition (vertrieben über die Marke HyperMegaTech!) von wird mit 18 vorinstallierten Spielen ausgeliefert. Es handelt sich dabei um lauter Spiele von TAITO (heute Teil von Square Enix), die mit Space Invaders weltberühmt wurden und seit dem unzählige hervorragende Spiele herausgebracht haben. Arkanoid oder Bubble Bobble kennt jeder Gamer, mein persönlicher Liebling war jedoch immer Rastan (1987), das zwar auf einige damalige Geräte konvertiert wurde, von dem es aber bis heute kein Remaster gibt. Die beste inoffizielle Kopie ist wohl Volgarr the Viking. Zurück zu den Taito Klassikern – die sind nämlich alle am Super Pocket vorhanden. Zusätzlich zu Arkanoid, Space Invaders und Rastan auch noch Spiele wie The NewZealand Story (ich habe es am Amiga geliebt), das brutale Operation Wolf (ein extrem einflussreicher Shooter mit mehreren Nachfolgern und unzähligen Imitatoren, bei unseren deutschen Nachbarn übrigens indiziert), Elevator Action, Volified (der Nachfolger des genialen Qix), oder weniger bekannte Titeln (oft ohne Heimcomputer- oder Konsolenkonvertierung) wie The Fairyland Story, Legend of Kage, Kiki Kaikai, Growl, Don Doko Don, Chack n Pop, Cadash, Football Champ, Puzzle Bobble oder das herzige Liquid Kids (von dem zwar eine Amiga Konvertierung erstellt wurde, die es aber nie zur Veröffentlichung geschafft hat). Während mir die bekannten Spiele immer schon gut gefallen haben, waren es schließlich vor allem die für mich neuen Games, die mich länger an den Handheld gefesselt haben.
Technik
Der Super Pocket Retro Handheld verfügt über ein 2,8 Zoll (320×240) IPS Display, das auch im Freien gut sichtbar bleibt. Vor allem stellt es aber auch Bewegungen gestochen scharf da, kein Vergleich mit den schwarz/weiß Bildschirmen aus der Zeit des originalen Gameboys. Der eingebaute Akku hält für gut 4 Stunden und wird über einen USB-C Port geladen. Ladekabel liegt bei, Netzteil (5V/1A) aber nicht. Eine LED-Anzeige gibt darüber Auskunft, ob der Akku bald aufgeladen werden muss. Daneben gibt es noch einen 3,5 mm Klinkenstecker für einen Kopfhörer, der eingebaute Lautsprecher ist jedoch auch nicht schlecht. Der beste Teil des Gerätes ist für mich aber der Evercade-kompatible Kartenschacht, wo ihr eure ganze Sammlung an Evercade-Cartridges verwenden könnt. Das Gerät ist also nicht nur auf die eingebauten 18 TAITO Klassiker beschränkt, sondern kann auch mit hunderten anderen Spielen benutzt werden.
Die Bedienung des Super Pocket geht locker von der Hand. Auf der Rückseite sind zwei Knöpfe für die Lautstärkenregelung sowie vier Schultertasten, auf der Vorderseite habt ihr ein Steuerkreuz und vier Actionknöpfe (die natürlich nicht alle in jedem Spiel belegt sind), dazu gibt es noch die üblichen Start und Select Knöpfe sowie einen Button für das Konsolen-Menü. Hier könnt ihr vor allem Speicherstände für jedes Spiel anlegen, was natürlich bei den original Spielhallenautomaten nicht möglich war. Auch das Seitenverhältnis (Pixel Perfect, Original, Full Screen) und die Steuerungsbelegung wird hier gewählt. Ihr startet die Spiele, indem ihr (virtuelle) Münzen mit Druck auf Select einwerft. Davon habt ihr natürlich unbegrenzt viele. Danach noch einen Druck auf den Startknopf, und los geht es. Bei den Spielen handelt es sich um die emulierte originale Spielhallenfassung. Alles funktioniert wie beim Original, nur der Mehrspielermodus funktioniert natürlich nicht. Der Retrohandheld ist ausschließlich Single-Player, auch wenn die meisten Spielautomaten einen (doppelt so teuren…) Mehrspielermodus hatten. Als Besonderheit könnt ihr den Schwierigkeitsgrad der Arcadespiele reduzieren – neben dem normalen Modus gibt es noch einen einfachen Modus. Nicht das ich den brauchen würde… Der Preis des Super Pocket liegt übrigens bei rund 60,- Euro, manche Händler bieten ihn auch ein paar Euro günstiger an.
Nicht nur TAITO
Den HyperMegaTech! SUPER Pocket gibt es auch in einer Reihe anderer Editionen und dementsprechend anderen vorinstallierten Games, die andere Entwickler-Highlights oder auch Geräte (Atari VCS, NEOGEO) beinhalten.
- Super Pocket NEOGEO – mit 14 NEOGEO-Klassikern wie Metal Slug X, Fatal Fury Special, Samurai Shodown und weiteren Arcade-Titel
- Super Pocket Data East – mit 18 Arcade-Spielehits aus den 80ern, darunter BurgerTime, Bad Dudes vs. Dragon Ninja und Joe & Mac: Caveman Ninja
- Super Pocket Capcom – mit 12 beliebten Arcade-Spielen von Capcom, darunter Street Fighter II’: Hyper Fighting, Final Fight, 1942 sowie dem Konsolenklassiker Mega Man
- Super Pocket Atari – mit 50 Atari-Klassikern wie Asteroids, Missile Command, Berzerk und Crystal Castles sowie Spielen vom Atari 2600, 5200, 7800 und dem Atari Lynx
- Super Pocket TECHNOS – mit 15 zeitlosen Klassikern wie den Arcade-Hits Double Dragon, Double Dragon II, Block Out und dem 8-Bit-Titel River City Ransom
Zusammenfassung
FAZIT
Wenn es diese Evercade Pocket-Geräte schon zu meiner Volksschulzeit gegeben hätte, wäre ich vor lauter Ablenkung im Klassenraum wahrscheinlich nie ins Gymnasium gekommen. Diese Dinger sind wirklich tragbar und überall einsetzbar. Klein, leicht und mit einer Vielzahl von möglichen Spielen verwendbar schlägt das Gerät die (auf Dauer doch sehr limitierten) Nintendo Tricotronic (oder Game & Watch, wie sie im nicht deutschsprachigen Raum genannt wurden) Spielkonsolen meiner Kindheit um… nunja, 45 Jahre technische Entwicklung. Mein Fazit nach rund einer Woche Praxisbetrieb mit dem Super Pocket ist überaus positiv: Er ist klein genug, um überallhin mitgenommen zu werden, und eignet sich perfekt für den Weg zur Arbeit oder auf Reisen. Ein (leistbarer) Pflichtkauf für Besitzer einer größeren Evercade-Konsole (VS-R, EXP-R), die ihre bereits vorhandenen Spiele-Cartridges auch unterwegs spielen wollen. Und ein edles Gimmick (oder Weihnachtsgeschenk) für Gamer, um nicht nur brandneue Games sondern auch manchmal einen alten Spielhallenklassiker zu genießen.