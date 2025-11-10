Blaze Evercade Super Pocket Taito Edition im Test

Fans alter Spiele haben heutzutage eine große Auswahl – Emulatoren sind inzwischen recht leistungsfähig geworden, und außerdem gibt es einige Firmen, die immer wieder tolle Retro-Computer auf den Markt bringen. Damit meine ich übrigens nicht solchen Elektroschrott voller unlizensierter Raubkopien wie den Game Stick Lite 4K.

Ich meine seriöse Hersteller – und eine der im legalen und qualitativ hochwertigen Bereich aktivsten Firmen ist Blaze Entertainment, die mit ihrer Marke Evercadeseit einigen Jahren ein Garant für qualitativ hochwertigen Retro-Genuss sind. Neben einer größeren Konsole für den Fernseher (VS-R) und einem tragbaren Gerät (EXP-R) haben sie auch kleine Nachbauten ganzer Spielhallenautomaten im Angebot. Was aber besonders wichtig ist – Blaze Entertainment bringt auch laufend neue Cartridges mit offiziell lizensierten Retrospielen heraus, die dann auf (more or less) allen Geräten der Evercade-Produktfamilie einsetzbar sind. Aktuell gibt es schon rund 70 verschiedene Cartridges zu kaufen, die im Regelfall jeweils eine ganze Sammlung an Spielen enthalten. Sie sind sortiert nach Spielhallenklassikern, nach Heimcomputerklassikern und nach Konsolenklassikern. Insgesamt sind bereits über 650 Spiele verfügbar, und es kommen regelmäßig neue Module dazu. Schauen wir uns den HyperMegaTech! Super Pocket Taito Edition also genauer an!

Als ich ein Kind war, haben wir in der Volksschule oft heimlich unter der Bank mit den Tricotronic Handhelds von Nintendo gespielt. Die waren zwar für damalige Zeiten technische Wunderwerke, aber selbst damals wurden sie schließlich doch recht schnell fad. Wirklich viel Gameplay war auf den winzigen LCD-Displays ja nicht zu sehen, meist ging es nur darum, eine Figur zwischen ein paar wenigen Feldern im richtigen Moment hin- und herzubewegen. Wieviel mehr Abwechslung bieten da die Spiele vom Evercade! Wenn ich damals so einen Super Pocket in der Schule gehabt hätte, hätte ich im Unterricht wohl noch viel weniger aufgepasst.