Capcom kündigt neue Switch-2-Versionen und Erweiterungen an

Capcom hat im Rahmen der Nintendo Direct mehrere Veröffentlichungen für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Neben Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erscheinen auch Onimusha: Way of the Sword und Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition für Nintendos neue Plattform.

Capcom hat bei der Nintendo Direct am 9. Juni 2026 mehrere Projekte für die Nintendo Switch 2 vorgestellt. Im Mittelpunkt stand Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, das am 9. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen soll.

Die Veröffentlichung umfasst sowohl das Hauptspiel Dragon’s Dogma 2 als auch die neue Erweiterung Dark Arisen. Auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC wird die Erweiterung zusätzlich separat als DLC für das Basisspiel angeboten. Inhaltlich führt Dark Arisen in die nördliche Region Norgan, in der Spielerinnen und Spieler gemeinsam mit der Figur Eir den Geheimnissen eines unsterblichen gefallenen Drachen nachgehen. Neu sind unter anderem Relikte, zusätzliche Waffen und Fähigkeiten, zwölf sogenannte Lost-Rites-Verliese sowie weitere Optionen für die Charaktererstellung.

Vor dem Release der Erweiterung plant Capcom zwei Updates für das Basisspiel. Das erste Update vom 9. Juni 2026 soll die Schnellreise durch einen wiederverwendbaren Ewigen Reisestein erleichtern und weitere Komfortverbesserungen bringen. Ein zweites Update ist für Ende August vorgesehen und soll unter anderem bessere Bildraten, zusätzliche Speicherplätze und weitere Anpassungen enthalten.

Ebenfalls für Nintendo Switch 2 angekündigt wurde Onimusha: Way of the Sword. Der neue Teil der Action-Reihe erscheint laut Capcom am 25. September 2026 zeitgleich für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Auf der Switch 2 soll das Spiel eine Bewegungssteuerung über die Joy-Con-Controller unterstützen, unter anderem für Schwertkämpfe und das Zielen mit dem Bogen. Inhaltlich folgt das Dark-Fantasy-Abenteuer dem jungen Samurai Miyamoto Musashi im Kyoto der Edo-Zeit.

Außerdem bringt Capcom Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition auf die Nintendo Switch 2. Die digitale Version erscheint am 23. Juni 2026, die physische Fassung soll ab dem 28. August 2026 erhältlich sein. Enthalten sind neben dem spielbaren Charakter Vergil zusätzliche Inhalte wie Kostümfarben, Taunts und Kampfsongs. Capcom nennt zudem 60 Bilder pro Sekunde im TV- und Handheld-Modus. Für die digitale Version ist bis 7. Juli 2026 ein Rabatt geplant.

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