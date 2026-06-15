Sennheiser Momentum 5 Wireless Kopfhörer im Test

Sennheiser hat uns ein Exemplar ihres neuesten Modells, den MOMENTUM 5 Wireless Kopfhörer, zur Verfügung gestellt. Der Nachfolger des schon ein paar Jahre alten MOMENTUM 4 soll vor allem in einem Bereich absolute Spitzenklasse sein: ANC (active noise cancelling, also aktive Geräuschunterdrückung). Damit sind natürlich von außen kommende Nebengeräusche gemeint, und nicht der Sound aus dem Kopfhörer selbst. Das ANC beim MOMENTUM 5 soll wesentlich effektiver als beim Vorgänger sein, und außerdem soll die Akkulaufzeit auch bei aktivem ANC (was normalerweise ein extremer Stromfresser ist) fast 60 Stunden betragen. Das wäre ein ziemlicher Spitzenwert.

Die Beschreibung auf der Box lautet Engineered for serious listeners. Da steht nichts von „für PC & Playstation“ oder so. Gamer sind also nicht das primäre Zielpublikum. Aber das ist ja egal – ich will den Sound meiner Spiele in toller Qualität erleben, und dazu brauche ich nicht unbedingt einen speziell für Gamer entwickelten Kopfhörer. Blinkende Lichter am Kopfhörer gehen mir sicher nicht ab. Der MOMENTUM 5 kommt optisch recht bider daher – klassischer Look, das könnte ein beliebiger Over-Ear-Kopfhörer sein, wenn da nicht das Sennheiser Logo auf beiden Seiten am Bügel glänzen würde. Der Fachmann erkennt daran – das sind Premium-Kopfhörer. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, in der ich auf meinen kabelgebundenen Schaumstoff-Kopfhörer vom SONY Walkman stolz war – diese 40 g schweren Dinger sind vermutlich Schuld an meinen heutigen Hörschäden, oder möglicherweise sind es auch nur die Reste der zerbröselten Schaumstoff-Ohrpolster, die noch in meinem Gehörgang stecken. Dagegen ist der knapp 300 g schwere MOMENTUM 5 mit all seiner Technik und seinen Funktionen ein absolutes Wunderwerk.

Starten wir also den Test. Der MOMENTUM 5 sitzt jedenfalls schon einmal sehr angenehm am Kopf. Eine eigene Bügelpolsterung für Tragekomfort, atmungsaktive Ohrpolster mit Memory Foam damit ihr nicht schwitzt, klar gekennzeichnete linke und rechte Ohrmuscheln (nichts ist peinlicher, als den Kopfhörer verkehrt aufzusetzen…), verstellbare (und auch in der eingestellten Position bleibende) Kopfbügel. Sämtliche Bedienelemente befinden sich direkt am Kopfhörer – und das sind erstaunlich wenige. Ein Knopf zum Einschalten… und das war es auch schon. Dazu eine 2,5 mm Buchse für das mitgelieferte Audiokabel zum optionalen kabelgebundenen Anschluss von Geräten, und ein USB-C Port zum Laden des Akkus. Durch langen Druck auf den Einschaltknopf geht der Kopfhörer in den Kopplungsmodus – und sofort fragen alle meine Kollegen, wem denn der MOMENTUM 5 Kopfhörer gehört, der auf ihrem Handy aufpoppt. Die Verbindung mit meinem Handy klappt problemlos, und sofort wird die Firmware meines Kopfhörers auf den aktuellen Stand gebracht.

Aber wie steuere ich das Gerät nun, so ganz ohne offensichtliche Bedienelemente? Dieses Thema hat der MOMENTUM 5 super gelöst – über Wischgesten! Berührt mit eurem Finger die flache Seite des rechten Kopfhörers – und ihr steuert damit das Gerät. Tappen, doppelt tappen, länger drücken, nach rechts, links, oben oder unten ziehen – wie auf einem Handy. Einmal berühren, und die Musik startet/pausiert, nach rechts ziehen für das nächste Lied, nach oben ziehen um die Lautstärke zu erhöhen… auch Anrufe werden ähnlich gesteuert – von abheben bis auflegen. Mit zwei Fingern schaltet ihr Dolby Atmos ein oder aus, und mit dem Power Knopf aktiviert ihr Siri bzw. den Google Assistant auf einem Android Handy. Mit ein wenig Übung gehen die relevanten Kommandos flott von der Hand.