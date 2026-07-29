Allogloom: Handgemaltes Point-and-Click-Adventure erscheint im Oktober

Das von einer Solo-Entwicklerin produzierte Point-and-Click-Adventure Allogloom soll laut Publisher Iceberg Interactive am 13. Oktober 2026 für PC erscheinen. Eine kostenlose Demo des handgemalten Mystery-Spiels steht bereits über Steam bereit.

Entwicklerin Kate, die unter dem Namen Galactic Ghosty arbeitet, schickt Spielerinnen und Spieler in die weitgehend verlassene Ortschaft Gruesome Grove. In der Rolle von Nora gilt es herauszufinden, warum die Bewohner verschwunden sind und welche Verbindung die Ereignisse zu den Monstern in der Umgebung haben.

Die Geschichte erstreckt sich über acht Kapitel und führt durch insgesamt sechs miteinander verbundene Welten. Bei der Erkundung werden Hinweise und ungewöhnliche Relikte gesammelt, Gegenstände kombiniert und Gespräche mit Menschen, Tieren und Monstern geführt. Die Rätsel sollen eng mit der Geschichte der Spielwelt und ihren Figuren verknüpft sein.

Optisch setzt Allogloom auf vollständig von Hand gezeichnete Hintergründe, Figuren und Kreaturen. Trotz der teilweise gemütlich wirkenden Präsentation greift das Adventure auch Horror-Elemente, schwarzen Humor sowie Darstellungen von Blut und Gewalt auf.

Kostenlose Demo auf Steam verfügbar

Eine kostenlose Demo kann bereits auf der Allogloom-Seite auf Steam heruntergeladen werden. Dort wird aktuell der 12. Oktober 2026 als Veröffentlichungstermin angezeigt. Publisher Iceberg Interactive nennt in seiner Ankündigung hingegen den 13. Oktober 2026. Die Abweichung dürfte mit der regionalen Darstellung des Steam-Termins zusammenhängen.

Fakten zu Allogloom