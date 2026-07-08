Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Test

Edward’s Story

Die Assassin’s Creed Reihe spielt mit der Idee, dass sich die Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren in unsere DNA gebrannt haben, und mit einem High-Tech Gerät (dem Animus) wieder abgerufen werden können. Bei den älteren Assassin’s Creed Spielen war das Gameplay daher zweigeteilt – ein Teil spielt in der Vergangenheit, ein Teil spielt in der Gegenwart. Der bei den Spielern beliebtere Teil war im Regelfall die Vergangenheit, die Sequenzen in der Gegenwart haben einen immer völlig aus der Story herausgerissen (und eine eigene Story erzählt). Für viele Spieler war das aber ein ordentlicher Immersionskiller, und so hat Ubisoft sie nun auf dem neuen Assassin’s Creed entfernt – ihr könnt also die Piratenstory ohne lästige Unterbrechungen spielen. Den Animus gibt es schon noch, aber in einer neuen Form und nicht mehr während der Hauptstory.

Die Story beginnt 1715 und erzählt die Geschichte von Edward Kenway, einem (nicht ganz so) jungen Mann, der seinen ärmlichen Verhältnissen in England entflieht, um auf einem Freibeuter in der Karibik anzuheuern um reich zu werden. Edward ist eigentlich ein ziemlich unguter Typ – er säuft wie ein Loch, stiehlt, lügt und betrügt, und er tötet nur des Geldes wegen. Seine Freundin hat er in England zurück gelassen, zumindest die betrügt er nicht. Außerdem tötet er nicht wahllos Unbeteiligte, sondern nur Gegner die ihn angreifen – oder die er ausrauben will und die mit dem Zaster nicht freiwillig rüber rücken. Ein typischer Pirat eben, auch wenn wir da im Laufe der Story noch ärgere Monster kennenlernen. Unsere Gegner – meist Spanier oder Engländer – sind auch nicht wirklich zimperlich – gefangene Piraten werden aufgeknüpft.

Nach einiger Zeit in der Karibik wird unser Piratenschiff versenkt, wir können uns auf eine Insel retten. Dort treffen wir auf einen Assassinen, den wir töten und seine Identität annehmen. Er wollte sich mit dem Gouverneur von Havanna treffen, was wir nun an seiner Stelle tun. Der Gouverneur ist ein Templer, der uns vom Observatorium erzählt – einem mächtigen Artefakt, dass den Aufenthaltsort jedes Menschen anzeigen kann. Bei den Templern fliegen wir bald auf und müssen aus Havanna fliehen, dazu befreien wir ein paar gefangene Piraten und stehlen gleich ein Piratenschiff. UNSER zukünftiges Schiff! Und so beginnt die Story – Wir werden Kapitän unseres Schiffes und durchkreuzen die Karibik auf der Suche nach Reichtum und dem Observatorium. Natürlich werden wir auch rasch tief in die politischen Ereignisse der Karibik gezogen. Die Piraten wollen einen eigenen Staat haben, in dem die alten Königreiche keine Macht haben – und sich die Bewohner in Ruhe zu Tode saufen können, wenn sie nicht gerade unschuldige Händler ausrauben.