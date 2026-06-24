VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
eSportGaming

Gamers Heaven 2026 zieht rund 5.000 Besucher nach Telfs

von Hannes Linsbauer0

Das Gaming-Festival Gamers Heaven fand am 20. und 21. Juni 2026 zum dritten Mal im SportZentrum Telfs statt. Laut Veranstalter kamen rund 5.000 Besucherinnen und Besucher, 107 Aussteller waren vertreten.

Auf mehr als 7.000 Quadratmetern bot das Festival Programm rund um Videospiele, E-Sport, Cosplay, Indie-Games, Tabletop, Pen & Paper, Sammelkartenspiele sowie Retro- und Arcade-Hardware. Neben bekannten Spielen großer Publisher waren auch regionale Indie-Studios vor Ort, bei denen Besucher kommende Projekte direkt ausprobieren und mit den Entwicklerteams sprechen konnten.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von Gamers Heaven.

Ein Schwerpunkt lag 2026 auf der vergrößerten Artist Area. Dort präsentierten Künstlerinnen und Künstler unter anderem Illustrationen, Fanart, Comics und handgefertigte Sammlerstücke. Die Cosplay-Community war mit einem Craftsmanship Contest am Samstag und einem erstmals ausgetragenen Performance Contest am Sonntag vertreten.

In den E-Sport-Bereichen fanden Turniere zu Mario Kart, Super Smash Bros. und EA FC statt. Ergänzend präsentierten Institutionen wie das Management Center Innsbruck, die HTL Bau Informatik Design und die Universität Innsbruck Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in Bereichen wie Digitalisierung, Game Development und Technologie.

Auch analoge Spielformen waren Teil des Programms. Die Bereiche für Pen & Paper, Tabletop, Brett- und Sammelkartenspiele wurden von Vereinen und Communities aus Tirol mit Spielrunden, Turnieren und Workshops bespielt. Eine Retro- und Arcade-Zone zeigte klassische Konsolen, Spielautomaten und ältere Gaming-Hardware.

GH_2026-06-20_(c)Viktor-Klein_039

Fakten zum Event

  • Event: Gamers Heaven 2026
  • Termin: 20. und 21. Juni 2026
  • Ort: SportZentrum Telfs, Tirol
  • Besucher: rund 5.000 laut Veranstalter
  • Aussteller: 107
  • Fläche: mehr als 7.000 Quadratmeter
  • Schwerpunkte: Gaming, E-Sport, Indie-Games, Cosplay, Artist Area, Tabletop, Pen & Paper, Retro und Arcade
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Gothic 1 Remake im Test

Tobias Hörstlhofer

ROG Zephyrus Duo 2026 – Zwei Displays, ein mobiler High-End-Arbeitsplatz

Hannes Linsbauer

Grand Theft Auto VI: Details zur Ultimate Edition, Vorbestellungsboni und mehr

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link