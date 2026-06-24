Gamers Heaven 2026 zieht rund 5.000 Besucher nach Telfs

Das Gaming-Festival Gamers Heaven fand am 20. und 21. Juni 2026 zum dritten Mal im SportZentrum Telfs statt. Laut Veranstalter kamen rund 5.000 Besucherinnen und Besucher, 107 Aussteller waren vertreten.

Auf mehr als 7.000 Quadratmetern bot das Festival Programm rund um Videospiele, E-Sport, Cosplay, Indie-Games, Tabletop, Pen & Paper, Sammelkartenspiele sowie Retro- und Arcade-Hardware. Neben bekannten Spielen großer Publisher waren auch regionale Indie-Studios vor Ort, bei denen Besucher kommende Projekte direkt ausprobieren und mit den Entwicklerteams sprechen konnten.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von Gamers Heaven.

Ein Schwerpunkt lag 2026 auf der vergrößerten Artist Area. Dort präsentierten Künstlerinnen und Künstler unter anderem Illustrationen, Fanart, Comics und handgefertigte Sammlerstücke. Die Cosplay-Community war mit einem Craftsmanship Contest am Samstag und einem erstmals ausgetragenen Performance Contest am Sonntag vertreten.

In den E-Sport-Bereichen fanden Turniere zu Mario Kart, Super Smash Bros. und EA FC statt. Ergänzend präsentierten Institutionen wie das Management Center Innsbruck, die HTL Bau Informatik Design und die Universität Innsbruck Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in Bereichen wie Digitalisierung, Game Development und Technologie.

Auch analoge Spielformen waren Teil des Programms. Die Bereiche für Pen & Paper, Tabletop, Brett- und Sammelkartenspiele wurden von Vereinen und Communities aus Tirol mit Spielrunden, Turnieren und Workshops bespielt. Eine Retro- und Arcade-Zone zeigte klassische Konsolen, Spielautomaten und ältere Gaming-Hardware.

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