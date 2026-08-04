Jotunnslayer: Hordes of Hel im Test

Die Entwicklungsgeschichte von Jotunnslayer: Hordes of Hel begann, wie bei vielen modernen Indie-Titeln, auf dem PC. Das slowakische Studio Games Farm, das bereits mit Vikings: Wolves of Midgard Erfahrung im Dark-Fantasy-Genre gesammelt hatte, veröffentlichte das Spiel zunächst im Early Access. Das Feedback der Community floss anschließend in die weitere Entwicklung ein: Neue Inhalte kamen hinzu, während unter anderem das Balancing und die Fortschrittssysteme überarbeitet wurden. Am 3. September 2025 erschien schließlich die Vollversion, zeitgleich mit den Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Knapp elf Monate später bringt Publisher Grindstone die Horden-Action nun auch auf die Switch 2.

Inhaltlich versetzt euch Jotunnslayer: Hordes of Hel direkt in die düstere Welt der nordischen Mythologie. Als gefallener Krieger erwacht ihr nicht im erhofften Walhalla, sondern in den eisigen Tiefen Helheims. Dort rüstet die Totengöttin Hel ihre Armeen, um die Neun Welten zu unterwerfen. Euch bleibt nur, euch durch scheinbar endlose Horden aus Untoten, Dämonen und mächtigen Jotunn zu kämpfen. Unterstützung erhaltet ihr von den Göttern Asgards: Durch die Kräfte von Thor, Odin, Freya und weiteren Gottheiten wächst eure Macht – und damit die Hoffnung, Helheim doch noch zu entkommen.