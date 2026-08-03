SUBJECT 404: Kostenlose Steam-Demo zum PSX-Horrorspiel verfügbar

Mit SUBJECT 404 arbeitet der Solo-Entwickler Bora Eskicioğlu (BESK Entertainment) an einem psychologischen Horrorspiel im Stil der ersten PlayStation-Generation. Eine kostenlose Demo für Windows ist bereits über Steam verfügbar, die Veröffentlichung der Vollversion ist derzeit für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.

Psychologischer Horror mit einer einfachen Regel

Im Mittelpunkt von SUBJECT 404 steht ein einfaches Spielprinzip: Ein Panel gibt den Spielern kurze Anweisungen, die innerhalb eines Zeitlimits ausgeführt werden müssen. Laut Entwickler werden die Aufgaben im Verlauf zunehmend verstörender. Wer scheitert oder die Befehle ignoriert, wird vom sogenannten „Executioner“ verfolgt.

Die Handlung beginnt in einer unbekannten Einrichtung, in der Spieler als Testsubjekt erwachen. Der Fokus liegt dabei auf psychologischem Druck und der Entscheidung, den Anweisungen zu folgen oder die Konsequenzen einer Verweigerung in Kauf zu nehmen. Stilistisch setzt das Spiel auf eine PSX-Optik und kombiniert diese mit kurzen, unter Zeitdruck absolvierten Mikroaufgaben.

Demo bereits auf Steam verfügbar

Eine kostenlose Windows-Demo steht bereits auf Steam zur Verfügung und bietet laut Entwickler eine Spielzeit von rund 20 bis 50 Minuten. Die Vollversion von SUBJECT 404 soll nach aktuellem Stand im dritten Quartal 2026 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht.

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