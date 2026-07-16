Auf ein Wort zu… Fantasy World Manager

Auf Steam hämmert derzeit eine besondere Spieleentwicklung an den Wunschliste-Toren und ist bereit, die 100.000er Grenze zu nehmen. Auch über 2.000 Mitglieder im offiziellen Discord-Kanal sprechen eine deutliche Sprache: Fantasy World Manager hat einen Nerv bei der Gaming-Community getroffen.

Doch Gaming im klassischen Sinn steht dabei nicht einmal an erster Stelle. Vielmehr besteht der Titel aus einer Vielzahl umfangreicher Editoren, die parallel zur Fangemeinde anzuwachsen scheinen und vor allem eines versprechen: die Generierung einer ganz und gar eigenen Mittelalter-Fantasy-Welt, in der man quasi als oberster Spielleiter agiert.

Wie der im April veröffentlichte Trailer und die Anfang Juni veröffentlichte Demo deutlich machen, ist mir die direkte Kontrolle über die dort lebenden Völker entzogen, doch das mächtige Tool soll mir erlauben, eigene Geschichten zu schreiben und in diese einzutauchen.

Möglich machen will dies der Soloentwickler Florian Alushaj. Trotz seines nahezu täglichen Einsatzes auf Discord und bei der Weiterentwicklung von Demo und Titel hat er sich die Zeit für die Fragen von Gamers.at genommen.