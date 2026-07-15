Tides of Annihilation auf der Gamescom 2026 erstmals öffentlich spielbar

Tides of Annihilation soll auf der Gamescom 2026 erstmals in Europa öffentlich spielbar sein. Eclipse Glow Games zeigt das Fantasy-Action-Adventure vom 26. bis 30. August in Köln und kündigt zudem einen neuen Trailer für die Opening Night Live an.

Entwickler Eclipse Glow Games bringt Tides of Annihilation zur Gamescom 2026. Besucher sollen das bislang unveröffentlichte Singleplayer-Action-Adventure vom 26. bis 30. August in Halle 6 am Stand B-050 ausprobieren können. Nach Angaben des Studios handelt es sich um die erste öffentliche Hands-on-Möglichkeit in Europa.

Im Mittelpunkt des Spiels steht Gwendolyn, die sich durch eine zerstörte Version des modernen London kämpft. Die Handlung verbindet eine übernatürliche Invasion mit Motiven aus der Artussage. Im Kampf wird die Protagonistin von spektralen Rittern unterstützt.

Neues Video und Auftritt bei der Opening Night Live

Begleitend zur Messeankündigung hat Eclipse Glow Games ein neues Gamescom-Video veröffentlicht. Weitere Informationen zum Messeauftritt und zu den geplanten Hands-on-Terminen sollen über die offizielle Webseite sowie den X-Account des Spiels folgen.

Darüber hinaus soll Tides of Annihilation bei der gamescom Opening Night Live 2026 mit einem neuen Trailer vertreten sein. Nähere Angaben zum Inhalt des Videos wurden noch nicht genannt.

Für PC und aktuelle Konsolen angekündigt

Tides of Annihilation befindet sich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung. Auf dem PC ist das Spiel über Steam und den Epic Games Store angekündigt. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht weiterhin aus.

Fakten im Überblick