Gewinnspiel: SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Mit SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY beginnt für Peter Parker ein neues Kapitel: In einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert, stellt er sich als Spider-Man einer unsichtbaren Bedrohung. Zum Kinostart am 29. Juli 2026 verlosen wir Kinogutscheine und Goodies zum Film.
Nach dem phänomenalen weltweiten Erfolg von „Spider-Man: No Way Home“ bricht in SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY ein VÖLLIG NEUER TAG für Peter Parker an. Als Spider-Man stellt er sich nun in Vollzeit dem Verbrechen entgegen – in einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert. Während er mitansehen muss, wie seine einstigen Freunde ihr Leben ohne ihn weiterführen, gerät Peter zunehmend unter Druck. Dabei setzt eine tiefgreifende Veränderung in ihm Kräfte frei, die er möglicherweise nicht kontrollieren kann. Doch diese Verwandlung könnte auch das Einzige sein, was eine schockierende neue Bedrohung für die Stadt und die Menschen, die er liebt, aufzuhalten vermag: Einen mächtigen Bösewicht, den niemand sehen kann.
Endlich kehren Tom Holland als Peter Parker, Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned Leeds zurück auf die große Leinwand. An ihrer Seite sind Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando und Mark Ruffalo zu sehen.
Die Regie von SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY liegt erstmalig in den Händen von Destin Daniel Cretton („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“), das Drehbuch stammt wieder aus der bewährten Feder von Chris McKenna & Erik Sommer und von Justin Kuritzkes. SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY basiert auf den Comics von Stan Lee und Steve Ditko und wurde produziert von Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad und Rachel O’Connor. Als Executive Producers zeichnen Louis D’Esposito und David Cain verantwortlich.
Internet: www.SpiderManBrandNewDay.de
Was kann ich gewinnen?
2x Kinogutscheine
2x Spider-Man Pen
2x Spider-Man Notebook
2x Spider-Man Laptophülle
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 02. August 2026.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.