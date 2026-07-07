Crimson Desert ist auf der gamescom 2026 spielbar

Pearl Abyss bringt Crimson Desert zur gamescom 2026 nach Köln. Besucher können das Open-World-Action-Adventure am gemeinsamen Stand mit Samsung anspielen, während das Entwicklerteam auf der gamescom dev zwei Vorträge zur Technik und Weltgestaltung hält.

Pearl Abyss wird Crimson Desert auf der gamescom 2026 gemeinsam mit Samsung Electronics präsentieren. Vom 26. bis 30. August soll das Open-World-Action-Adventure in Halle 09.1, Stand B020–C029, spielbar sein. Laut Ankündigung wird die Demo auf Gaming-Monitoren von Samsung gezeigt, darunter der 32-Zoll-Odyssey G8 mit 6K-Auflösung bei 165 Hz oder alternativ 3K bei 330 Hz.

Am Messestand sind neben Anspielstationen auch Live-Präsentationen, Goodies, Fotomöglichkeiten und Cosplay-Auftritte geplant. Inhaltlich rückt Pearl Abyss die Spielwelt Pywel in den Mittelpunkt, die seit dem Launch von Crimson Desert am 19. März 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store und Mac erkundet werden kann.

Pearl Abyss spricht auf der gamescom dev über Welt und Engine

Zusätzlich tritt Pearl Abyss auf der gamescom dev auf, der Entwicklerkonferenz im Umfeld der gamescom. Die Veranstaltung findet vom 23. bis 25. August 2026 auf dem Gelände der Koelnmesse in Köln statt. Dort sind zwei Fachvorträge zu Crimson Desert geplant.

Der Vortrag „How We Filled the Vast Continent of Pywel“ behandelt die Gestaltung der offenen Spielwelt. Dabei soll es unter anderem um Erkundung, Worldbuilding, samplebasierte Workflows, automatisierte Pipelines, Vegetationsdichte, Terrain-Komplexität, Landmarken und Environmental Storytelling gehen.

Der zweite Vortrag, „Scaling Open World Creation in Crimson Desert with an In-House Engine“, konzentriert sich auf die hauseigene BlackSpace Engine. Pearl Abyss will dabei Einblicke in prozedurale Terrain-Generierung, biombasierte Platzierungssysteme und die technische Umsetzung großflächiger Spielwelten geben. Als Speaker werden Geun-tae Ahn aus der Art Level Division sowie Jin-hwan Kim und Jin-ho Yoon aus der Game Engine Graphics Division genannt.

Mehr als sechs Millionen Verkäufe laut Pearl Abyss

Laut Pearl Abyss wurden seit dem Launch im März 2026 weltweit mehr als sechs Millionen Exemplare von Crimson Desert verkauft.

Fakten zu Crimson Desert auf der gamescom 2026