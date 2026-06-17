The Adventures of Elliot: The Millenium Tales im Test

Eine Spielwelt wie aus der Kindheit

Die Welt von The Adventures of Elliot überzeugt nicht nur mit ihrer hübschen und abwechslungsreichen Optik, sondern vor allem durch ihren Entdeckergeist. Hinter nahezu jeder Ecke warten Geheimnisse, versteckte Pfade oder Orte, die zum Erkunden einladen. Auf unserer Reise stoßen wir auf unzählige Schatztruhen, Ruinen und optionale Bereiche, weshalb sich kleine Umwege fast immer lohnen. Darüber hinaus schalten wir im Laufe des Spiels neue Möglichkeiten frei, um bislang unerreichbare Gebiete zu erschließen. So können wir später beispielsweise Felsen sprengen oder Hindernisse mit einem Hammer beseitigen und dadurch neue Wege öffnen.

Vor allem die zahlreichen Ruinen bieten reichlich Belohnungen für neugierige Spieler. Wer die dortigen Kämpfe und Herausforderungen meistert, wird oft mit wertvollen Gegenständen oder Ausrüstungsverbesserungen belohnt. Dabei sind nicht nur schnelle Reflexe gefragt, sondern gelegentlich auch ein wenig Köpfchen. Immer wieder stoßen wir auf Rätsel, bei denen Statuen verschoben, Lichtstrahlen umgeleitet oder Schalter aktiviert werden müssen.

Zugegeben, diese Puzzle-Elemente erfinden wirklich nichts neu. Gerade weil sie aber so stark an klassische Abenteuer erinnern, haben sie mir besonders gut gefallen. Die Ruinen versprühen einen Charme, den man heute nur noch selten findet. Vor allem Fans von klassischen Dungeon-Designs werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Tatsächlich fühlte ich mich bei vielen Abschnitten an die alten Teile der Videospielreihe The Legend of Zelda erinnert. Solche klassischen Dungeons mit Rätseln, Geheimnissen und einzigartigen Bossen sind in dieser Form inzwischen eher selten geworden.

Besonders motivierend ist dabei die Belohnungsstruktur. Immer wieder entdeckt man stärkere Waffen, seltene Schätze oder Lebensfragmente, von denen jeweils vier Stück benötigt werden, um die maximale Lebensenergie dauerhaft zu erhöhen. Dieses altbewährte Prinzip sorgt dafür, dass sich nahezu jede Erkundungstour lohnt und der Entdeckerdrang stets belohnt wird. Den krönenden Abschluss jeder größeren Ruine bildet schließlich ein Bosskampf, die ohnehin zu den spielerischen Höhepunkten des neuen Kampfsystems zählen.

Neben den Dungeons stößt man außerdem regelmäßig auf mysteriöse Tempel, die optionale Herausforderungen bereithalten. Wer diese meistert, erhält wieder Belohnungen wie Währung, Lebensfragmente oder neue Zauber für Faie. Dazu kommen versteckte Höhlen, geheime Pfade und zahlreiche weitere Schauplätze, die die Welt lebendig wirken lassen.

Zwischen den verschiedenen Regionen kann man sich zudem bequem teleportieren. Dafür müssen lediglich die bereits erwähnten Checkpoints gefunden und aktiviert werden. Das verhindert unnötig lange Laufwege und sorgt dafür, dass die Erkundung stets angenehm bleibt. Zwar handelt es sich bei The Adventures of Elliot nicht um eine klassische Open World, doch die Gestaltung der Welt weckte bei mir regelmäßig denselben Entdeckerdrang. Mehr als einmal habe ich die Hauptquest völlig vergessen, weil ich unbedingt herausfinden wollte, wie ich an eine scheinbar unerreichbare Truhe auf einem Felsvorsprung gelangen kann.

Auch technisch hinterlässt das Spiel einen guten Eindruck. Auf der PS5 lief das Abenteuer während meines Tests durchgehend stabil und ohne nennenswerte Probleme. Der Soundtrack bewegt sich ebenfalls auf dem gewohnt hohen Niveau, das man von Square Enix erwarten darf.

Die HD-2D-Pixelgrafik wird sicherlich nicht jeden Geschmack treffen. Wer jedoch eine Schwäche für klassische Rollenspiele oder diesen besonderen Grafikstil hat, dürfte mit The Adventures of Elliot sehr glücklich werden. Zwar gibt es technisch beeindruckendere Titel auf dem Markt, doch die stimmungsvolle Beleuchtung, die aufwendigen Spezialeffekte und die gelungene Schattenführung sorgen immer wieder für echte Hingucker. Gerade dadurch gelingt dem Spiel der Spagat zwischen nostalgischem Charme und moderner Präsentation besonders gut.