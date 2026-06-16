Embers of the Uncrowned beim Steam Next Fest – Demo jetzt erhältlich

Nexon stellt im Rahmen des Steam Next Fests eine erste Demo zu Embers of the Uncrowned bereit. Das Dark-Fantasy-MMORPG kann über Steam ausprobiert werden und soll mehrere Stunden Story-, Nebenquest- und Multiplayer-Inhalte bieten.

Nexon hat die erste Demo zu Embers of the Uncrowned veröffentlicht. Die spielbare Fassung ist im Rahmen des Steam Next Fests verfügbar, das laut Ankündigung bis zum 22. Juni läuft. Auf Steam wird Embers of the Uncrowned als Dark-Fantasy-MMORPG mit isometrischen Kämpfen beschrieben; Entwickler und Publisher ist Nexon. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Vollversion wird auf Steam derzeit noch nicht genannt.

Die Demo umfasst laut Pressemitteilung drei Kapitel der Hauptgeschichte und 34 Nebenquests. Für den Abschluss der verfügbaren Hauptquests sollen mindestens rund 180 Minuten Spielzeit vorgesehen sein, wer alle Inhalte der Demo abschließen möchte, soll auf mehr als 480 Minuten kommen.

Spielerinnen und Spieler können in der Testversion drei Klassen ausprobieren: Sturmrufer, Vollstrecker und Phantomklinge. Dazu kommen mehrere Bosskämpfe, darunter Gebietsbosse, Feldbosse, Verteidigungskämpfe und Raid-Bosse. Ebenfalls enthalten sind drei Kernregionen, zehn zusätzliche Umgebungen sowie Multiplayer-Elemente mit Feldkontakten und Matchmaking-Modi.

Ein weiterer Schwerpunkt der Demo liegt auf dem Begleitersystem rund um Eslyn. Dazu gehören laut Nexon 17 Begleiterfähigkeiten sowie eine eigene Questreihe mit Affinitätssystem. Der neu veröffentlichte Cinematic-Trailer stellt Eslyn als Verbündete des Protagonisten in den Mittelpunkt.

Abseits der Kämpfe soll die Demo auch einen Einblick in das Territorialsystem geben. Spieler können dabei unterschiedliche Gebäudetypen errichten, verwalten und verbessern, darunter Einrichtungen für Forschung, Handel und Produktion. Das System ist mit der Befreiung von Regionen und der Verwaltung von Ressourcen verbunden.

Fakten zu Embers of the Uncrowned