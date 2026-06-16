Demo zu Echoes of Aincrad ab jetzt verfügbar

Bandai Namco hat die Demo zu Echoes of Aincrad nun auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf dem PC ist die Testversion bereits im Rahmen des Steam Next Fest verfügbar.

In der Demo können Spielerinnen und Spieler die sogenannte Beta-Phase der Geschichte ausprobieren. Enthalten sind fünf vollständige Missionen sowie alle Waffentypen, die in verschiedenen Gebieten der schwebenden Burg Aincrad getestet werden können. Laut Bandai Namco lassen sich die Speicherdaten aus der Demo in die Vollversion übernehmen.

Echoes of Aincrad ist ein Action-RPG zur Sword Art Online-Reihe. Erstmals in der Videospielserie erstellen Spielende einen eigenen Charakter, statt eine vorgegebene Hauptfigur zu übernehmen. Dazu gehören Avatar-Anpassungen, Ausrüstung, Waffen, Attribute und Fähigkeiten, die im Verlauf des Spiels weiterentwickelt werden.

Im Spiel erkunden die Charaktere Städte, offene Gebiete und Dungeons. Unterstützung erhalten sie dabei von Begleitfiguren mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Kämpfe laufen in Echtzeit ab und setzen auf Waffenwahl, Ausrüstung und Charakterfortschritt.

Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Vorbestellungen sind bereits möglich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Bandai Namco Entertainment Europe. Den Demo-Trailer gibt es hier.

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