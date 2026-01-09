Der neue Commodore 64 und Tiny Harvest

Der neu gegründete Indie-Publisher Artex veröffentlicht bereits sein zweites Spiel: Tiny Harvest, welches, in Zusammenarbeit mit der neuen Commodore International Corporation, mit dem Commodore 64 Ultimate ausgeliefert wird.

Tiny Harvest ist ein Cozy Landwirtschaftsspiel, das nur auf einem C-64 gespielt werden kann. Hier können Sie Feldfrüchte anbauen, Quests erfüllen, Kühe und Hühner kaufen, einen Kuchen backen und sich mit einem Hund anfreunden. Was will man mehr? Ach ja: einen Commodore 64, um das Spiel zu spielen.

Tiny Harvest wurde von Artex für die Originalhardware entwickelt und veröffentlicht und läuft direkt von einer Diskette auf jedem Commodore 64-Heimcomputer. Aktuell ist es jedoch exklusiv für den Commodore 64 Ultimate erhältlich. Um die Farm zu retten, müssen Sie sich also lediglich einen dieser neuen Rechner zulegen.

„Unser Dank gilt Commodore für die Wiederbelebung eines der besten Heimcomputer der Welt, und wir freuen uns, zu seiner brandneuen Softwarebibliothek beigetragen zu haben“, sagt Jan Klose, Geschäftsführer von Artex. „Ich bin sicher, dass in naher Zukunft noch mehr folgen wird.“

Nach der Veröffentlichung von Exodus: The Colonization of Space im Dezember 2025 plant Artex für 2026 den Release mehrerer weiterer Games, darunter das Point-and-Click-Adventure Venice after Dark, die Konsolenversionen von Pithead Studios Cralon und das kooperative chaotische Kochspiel American Cooking Simulator.