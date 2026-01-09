Owlcat Games zeigt Publishing- und eigene Titel auf New Game + Showcase

Zum Start ins neue Jahr hat Owlcat Games heute Nacht im New Game + Showcase Neuigkeiten zu einigen Titeln seines Publishing-Labels Meta Publishing geteilt und außerdem zu den eigenen Titeln The Expanse: Osiris Reborn und Warhammer 40,000: Dark Heresy aus dem Nähkästchen geplaudert.

Das taktische RPG Shadow of the Road von Another Angle Games, angesiedelt in einem alternativen Japan des 19. Jahrhunderts, bekam einen neuen Trailer spendiert und erscheint dieses Jahr.

Noch konkreter wird es bei der Monty Python-esquen Mittelalterinterpretation Nested Lands von 1 M Bits Horde, die schon am 23. Januar in den Early Access geht und ebenfalls einen neuen Trailer bekam.

Musikalische Neuigkeiten gab es außerdem zum Sci-Fi-Survival-Game Blind Descent, dem EDM-Komponist Corvad düster-atmosphärische Tracks spendieren wird.

Die Entwickler von The Expanse: Osiris Reborn plauderten im Interview über Kampfsystem, Charakter-Builds und Beziehungen zu Begleitern. Das gesamte Interview ist im Showcase ab ca. 00:53 zu finden.

Passend zur gerade angelaufenen Alpha von Warhammer 40,000: Dark Heresy verriet Executive Producer Anatoly Shestov zudem zu guter Letzt, was Dark Heresy so besonders macht. Das Interview ist ab ca. 2:43:45 zu finden.