Quarantine Zone: The Last Check ist jetzt für PC verfügbar

Nach über 1,3 Millionen Wunschlisteneinträgen und rund 2 Millionen gespielten Demos hat das Strategiespiel Quarantine Zone: The Last Check jetzt seinen offiziellen Release auf Steam gefeiert.

Entwickelt vom unabhängigen Studio Brigada Games, versetzt der Titel die Spielenden in ein dystopisches Szenario, in dem sie als Regierungsbeauftragte einen Kontrollpunkt während einer Zombie-Pandemie verwalten.

Im Spiel übernehmen die Nutzerinnen und Nutzer die Kontrolle über einen Checkpoint, an dem Überlebende überprüft, knappe Ressourcen verwaltet und moralisch herausfordernde Entscheidungen getroffen werden müssen. Wer wird durchgelassen – und wer bleibt draußen? Entscheidungen, die nicht nur über Leben und Tod, sondern auch über den Fortbestand der Basis entscheiden.

Neben dem strategischen Management von Vorräten wie Nahrung, Treibstoff und Verteidigungssystemen bietet das Spiel auch actionreiche Elemente: Zombiehorden können mit bewaffneten Drohnen aus sicherer Entfernung oder klassisch per Seitenwaffe abgewehrt werden. Dabei wird nicht nur das taktische Geschick, sondern auch die Empathie der Spielenden gefordert – denn hinter jeder Entscheidung stehen persönliche Schicksale.

Neue Features in der Vollversion

Die Vollversion bringt im Vergleich zur Demo zahlreiche neue Gameplay-Elemente mit sich, darunter:

Mobiles Röntgengerät zur Überprüfung auf innere Infektionen oder versteckte Schmuggelware

Metiascope und medizinischer Reflexhammer zur Erkennung viraler Symptome und neurologischer Auffälligkeiten

Laboreinrichtung zur Untersuchung neuer, unbekannter Krankheitssymptome

Zombie-Käfige, in denen infizierte Kreaturen zu Forschungszwecken gefüttert werden – mit finanzieller Belohnung durch die Regierung

Neues Basisverwaltungs-Interface, das eine strategische Gesamtübersicht aller Ressourcen und Systeme ermöglicht

Diverse Verbesserungen im Bereich Verteidigung, Gameplay und Benutzererfahrung

Ab sofort ist der Titel auf Steam mit einem Einführungsrabatt von 10 Prozent erhältlich.

Mehr Information auf der Steam-Seite zum Spiel