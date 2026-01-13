REANIMAL veröffentlicht Nintendo Switch 2 Demo

Rund einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung von REANIMAL haben Publisher THQ Nordic und Entwickler Tarsier Studios neue Details zum aktuellen Status des Horror-Adventures bekanntgegeben.

Wie die Unternehmen mitteilen, wurde die spielbare Demo inzwischen plattformübergreifend mehr als eine Million Mal heruntergeladen.

Im Zuge des Endspurts bis zum Release wurde die Verfügbarkeit der Testversion heute ausgeweitet: Die Demo steht ab sofort auch für die Nintendo Switch 2 zum Download bereit. Zuvor war sie bereits für PC, PlayStation und Xbox verfügbar.

Jetzt die Demo auf Nintendo Switch 2 spielen: https://thqn.net/re-nsw2

Die Demoversion gewährt einen Einblick in den Beginn der Handlung. Spieler übernehmen die Rolle eines verwaisten Geschwisterpaars, das sich auf die Suche nach vermissten Freunden begibt. Die Anspielversion umfasst Schauplätze wie eine Mühle und einen Rangierbahnhof und unterstützt sowohl den Einzelspieler- als auch den Koop-Modus.

Positives Presseecho und Entwickler-Kommentar Das Spiel wird von diversen internationalen Medien, darunter IGN, The Guardian und Rock Paper Shotgun, auf Listen der erwarteten Titel für das Jahr 2026 geführt.

Oliver Merlöv, CEO von Tarsier Studios, zeigte sich erfreut über die Resonanz: „Ich freue mich riesig, dass bereits so viele Menschen die Demo spielen und wir so viel positives Feedback erhalten.“ Der Fokus des Teams liege nun vollständig auf der Fertigstellung für den Veröffentlichungstermin.

Release und Vorbesteller-Boni REANIMAL erscheint am 13. Februar 2026. Für Vorbesteller wurden digitale Boni angekündigt, konkret die „Foxhead“- und „Muttonhead“-Masken für die ingame-Charaktere.