No Rest for the Wicked: Version 1.0 erscheint im Oktober für PS5 und PC

Moon Studios hat im Rahmen der aktuellen State of Play einen neuen Trailer zu No Rest for the Wicked gezeigt und den Release-Zeitraum für Version 1.0 genannt: Das Action-RPG soll im Oktober 2026 für PlayStation 5 und PC erscheinen.

Das Wiener Studio Moon Studios will No Rest for the Wicked im Oktober 2026 aus dem Early Access führen. Die Version 1.0 erscheint laut Ankündigung gleichzeitig für PlayStation 5 und PC via Steam. Umsetzungen für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Auf Steam ist No Rest for the Wicked bereits im Early Access erhältlich. Dort wird das Spiel derzeit mit einem Rabatt von 30 Prozent angeboten. Laut Pressemitteilung wurden bisher mehr als 1,8 Millionen Exemplare verkauft. Diese Verkaufszahl stammt aus der Ankündigung von Moon Studios und wurde nicht zusätzlich unabhängig verifiziert.

Für frühe Käuferinnen und Käufer ist ein sogenanntes Early Access Founder’s Pack geplant. Es soll kostenlos für alle verfügbar sein, die die PC-Version vor dem 10. Juli 2026 kaufen. Auf PlayStation 5 soll das Paket über eine Vorbestellung vor dem Launch erhältlich sein. Enthalten sind unter anderem ein geheimer Rückzugsort namens Spirit Cavern, das Schwert Sayer’s Vow, ein Founder-Tag sowie Zugang zu einem öffentlichen Beta-Test-Realm, der auch nach dem 1.0-Start weiter bestehen soll.

Version 1.0 soll den Umfang des Spiels deutlich erweitern. Moon Studios nennt unter anderem mehr als 60 Stunden neue Inhalte, einen neuen Horde-Modus, zusätzliche Waffen, Bosse, Gegner und Gebiete sowie ein überarbeitetes Klassensystem. Außerdem sind persistente private Multiplayer-Reiche, Endgame-Inhalte, der Abschluss der Story sowie Crossplay und Cross-Save zwischen PC und Konsolen geplant.

No Rest for the Wicked ist ein Action-RPG von Moon Studios, dem Entwicklerstudio hinter Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps. Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle eines Cerim, der auf der Insel Isola Sacra gegen eine Seuche und politische Konflikte bestehen muss. Seit dem Early-Access-Start wurde das Spiel bereits mit größeren Updates erweitert, darunter Koop-Multiplayer, PvP-Duelle und zusätzliche Kampfmöglichkeiten.

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