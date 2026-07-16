Hela: of Mice & Magic erscheint Ende 2026

Das Koop-Abenteuer Hela: of Mice & Magic soll im vierten Quartal 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen. Laut Publisher wurde das Spiel bereits mehr als eine Million Mal auf die Wunschliste gesetzt.

Knights Peak und das schwedische Entwicklerstudio Windup Games haben den Veröffentlichungszeitraum für Hela: of Mice & Magic eingegrenzt. Das 3D-Abenteuer soll demnach zwischen Oktober und Dezember 2026 erscheinen. Die Veröffentlichung ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 vorgesehen. Auf der Steam-Seite des Spiels wird derzeit allgemein das Jahr 2026 genannt.

Nach Angaben des Publishers wurde Hela: of Mice & Magic vor dem Erscheinen bereits mehr als eine Million Mal auf Wunschlisten eingetragen. Videos zum Spiel sollen auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen zudem insgesamt über 140 Millionen Aufrufe erreicht haben. Unabhängig überprüfen lassen sich diese vom Unternehmen genannten Zahlen derzeit nicht.

Koop-Abenteuer mit kleinen Mäusen

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle kleiner Mäuse, die einer erkrankten Hexe helfen und das von ihr beschützte Land wieder ins Gleichgewicht bringen sollen. Dabei werden verschiedene Landschaften erkundet, Zutaten gesammelt, Zaubertränke hergestellt und Rätsel gelöst. Ein magischer Rucksack dient als zentrales Werkzeug und soll unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten bieten.

Das Abenteuer kann allein sowie kooperativ gespielt werden. Vorgesehen sind ein lokaler Split-Screen-Modus für zwei Personen und ein Online-Koop-Modus für bis zu vier Teilnehmende. Einen neuen Trailer zu Hela: of Mice & Magic haben Knights Peak und Windup Games ebenfalls veröffentlicht.

Fakten zu Hela: of Mice & Magic