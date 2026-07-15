Ratchet & Clank: Ranger Rumble: Vorabregistrierung für iOS und Android gestartet

Für den mobilen Multiplayer-Shooter Ratchet & Clank: Ranger Rumble ist die weltweite Vorabregistrierung angelaufen. Der Free-to-Play-Titel soll für iOS und Android erscheinen, ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.
Sony hat die Vorabregistrierung für Ratchet & Clank: Ranger Rumble im App Store und bei Google Play geöffnet. Das Mobile-Spiel wird von OH BIBI in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Insomniac Games entwickelt. Weitere Informationen bietet der offizielle PlayStation Blog.
Arenakämpfe mit PvP- und PvE-Elementen
Spieler treten in Echtzeit-Arenen gegeneinander an und wählen dabei unterschiedliche Figuren aus dem Ratchet & Clank-Universum. Die Charaktere verfügen jeweils über eigene Fähigkeiten und können verschiedene Waffen einsetzen. Neben klassischen PvP-Gefechten sollen auch PvE-Elemente in die Partien eingebunden werden.
Zum geplanten Start sind sechs Spielmodi vorgesehen. Dazu zählen teambasierte PvP-Kämpfe, Wellenkämpfe gegen computergesteuerte Gegner sowie eine Spielvariante, die sich am Battle-Royale-Prinzip orientiert. Weitere Angaben zum Spielprinzip finden sich auf der offiziellen Webseite.
Community-Belohnungen für Vorabregistrierungen
Mit der Vorabregistrierung ist eine weltweite Community-Aktion verbunden. Abhängig von der Zahl der Registrierungen sollen In-Game-Ressourcen wie Qredits, Reebos und Raritanium freigeschaltet werden. Beim Erreichen des letzten Gemeinschaftsziels ist außerdem ein „Clank Suit“-Skin für Widget vorgesehen.
Die Belohnungen sollen innerhalb von 30 Tagen nach der weltweiten Veröffentlichung an Spieler verteilt werden, die das Tutorial abgeschlossen haben. Ein genauer Erscheinungstermin für Ratchet & Clank: Ranger Rumble liegt derzeit noch nicht vor.
Fakten im Überblick
- Titel: Ratchet & Clank: Ranger Rumble
- Genre: Multiplayer-Arena-Shooter
- Geschäftsmodell: Free-to-Play mit In-App-Käufen
- Plattformen: iOS und Android
- Entwickler: OH BIBI in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Insomniac Games
- Release: Noch nicht bekannt
- Vorabregistrierung: App Store und Google Play