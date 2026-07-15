Ratchet & Clank: Ranger Rumble: Vorabregistrierung für iOS und Android gestartet

Für den mobilen Multiplayer-Shooter Ratchet & Clank: Ranger Rumble ist die weltweite Vorabregistrierung angelaufen. Der Free-to-Play-Titel soll für iOS und Android erscheinen, ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Sony hat die Vorabregistrierung für Ratchet & Clank: Ranger Rumble im App Store und bei Google Play geöffnet. Das Mobile-Spiel wird von OH BIBI in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Insomniac Games entwickelt. Weitere Informationen bietet der offizielle PlayStation Blog.

Arenakämpfe mit PvP- und PvE-Elementen

Spieler treten in Echtzeit-Arenen gegeneinander an und wählen dabei unterschiedliche Figuren aus dem Ratchet & Clank-Universum. Die Charaktere verfügen jeweils über eigene Fähigkeiten und können verschiedene Waffen einsetzen. Neben klassischen PvP-Gefechten sollen auch PvE-Elemente in die Partien eingebunden werden.

Zum geplanten Start sind sechs Spielmodi vorgesehen. Dazu zählen teambasierte PvP-Kämpfe, Wellenkämpfe gegen computergesteuerte Gegner sowie eine Spielvariante, die sich am Battle-Royale-Prinzip orientiert. Weitere Angaben zum Spielprinzip finden sich auf der offiziellen Webseite.

Community-Belohnungen für Vorabregistrierungen

Mit der Vorabregistrierung ist eine weltweite Community-Aktion verbunden. Abhängig von der Zahl der Registrierungen sollen In-Game-Ressourcen wie Qredits, Reebos und Raritanium freigeschaltet werden. Beim Erreichen des letzten Gemeinschaftsziels ist außerdem ein „Clank Suit“-Skin für Widget vorgesehen.

Die Belohnungen sollen innerhalb von 30 Tagen nach der weltweiten Veröffentlichung an Spieler verteilt werden, die das Tutorial abgeschlossen haben. Ein genauer Erscheinungstermin für Ratchet & Clank: Ranger Rumble liegt derzeit noch nicht vor.

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