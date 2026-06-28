Dimhaven – The Lost Source im Test

Looking for Zack

Wir spielen Emily Ravenstone. Unser Onkel Zack ist verschwunden, nachdem er uns noch einen sehr seltsamen Brief aus Dimhaven geschickt hat. Er arbeitet an etwas, das gleichzeitig faszinierend und furchteinflößend ist – und er kann damit nicht mehr aufhören. Wir sind ein wenig besorgt und beschließen daher, ihn in Dimhaven – einer abgelegenen Insel im Meer, einst ein Paradies für Touristen – zu suchen. Die Anreise ist schon einmal ein wenig seltsam. Wir kommen nämlich nicht mit einer Fähre an, sondern werden aus einem Flugzeug geworfen und müssen mit dem Fallschirm genau im Einreisebereich landen. Dort angekommen sind wir – vollkommen alleine. Nur ein fieser Albatros stiehlt uns unseren Reisepass – und gibt ihn nicht so einfach wieder her.

Wir gehen zum Visa-Antragsautomaten – der auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Der automatische Visa-Beantragungsprozess ist ein Multiple-Choice Fragespiel mit jeweils drei möglichen Antworten – nur leider ist das Gerät defekt und nur mehr eine Antwort möglich. Und mit der einzig möglichen Antwort bringt ihr den Visa-Computer nur zum Absturz, kommt aber sonst nicht weiter… und schon stehen wir vor dem ersten leicht skurrilen Rätsel.