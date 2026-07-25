Halo: Campaign Evolved im Test

Gameplay

Wir spielen also einen hochentwickelten Cyborg-Supersoldaten, den Master Chief. In unserem Kopf haust auch noch eine sexy künstliche Intelligenz – Cortana. Zusammen mit anderen Überlebenden der Pillar of Autumn erforschen wir nun den Planeten Halo. Schießen, laufen, zuschlagen, springen, kriechen, nachladen, Granate werfen oder die Taschenlampe verwenden – unser Repertoire ist überschaubar, aber ausreichend für abwechslungsreiches Gameplay. Manchmal könnt ihr an Hotspots interagieren und beispielsweise Türen öffnen. Abwechslungsreich ist vor allem auch die Story – wir befreien Truppen von UNSC Marines, die von der Allianz gejagt werden, wir erkunden gigantische unterirdische Bauwerke, wir benutzen einen Planeten-Lift um ein Raumschiff der Allianz zu entern. Schon bald stellt sich heraus, dass nicht nur viele Soldaten der Pillar of Autum auf Halo landen konnten und noch am Leben sind, sondern auch die Pillar selbst nicht so vollkommen zerstört wurde, sondern nur schwer beschädigt.

Halo ist berühmt für seine Warthogs. Diese kleinen UNSC Jeeps haben hinten ein überaus schlagkräftiges Geschütz montiert. Eigentlich sind die Warthogs Aufklärungsfahrzeuge, aber im Spiel sind sie völlig overpowered. Ihr steuert den Jeep, das Geschütz wird von einem Marine (oder einem Freund im Online-Modus) bedient, der selbst aus voller Fahrt gepanzerte Gegner zu Brei verarbeitet. Wenn genug Marines in der Nähe sind, bekommt ihr auch noch einen Beifahrer, der mit seiner Handfeuerwaffe aus dem Jeep ballert. Sind keine Marines in der Nähe, könnt ihr auch selber schießen – aber dann steht der Warthog natürlich. Im Laufe des Spieles kommt auch noch ein Panzer bzw. Fahrzeuge der Allianz hinzu, die ihr benutzen könnt. Der Scorpion-Panzer ist ein richtiges Monster – neben euch fahren noch bis zu 5 Marines mit. Ihr steuert den Panzer und seine mächtige Kanone, ein Marine bedient den Turm mit einer Maschinenkanone (den könnt ihr auch übernehmen, aber dann fährt der Panzer natürlich nicht) während die anderen Marines mit ihren Handfeuerwaffen für die Nahverteidigung sorgen. Auch fix am Boden stehende Geschütze können übernommen werden. Aber für mich sind die Warthogs schon immer das Highlight von Halo gewesen – ich habe sie vor 20 Jahren geliebt, ich habe sie im (relativ) neuen Halo Infinite geliebt. Besonders witzig finde ich es, mit Warthogs (oder anderen Fahrzeugen) auch in Gebäuden herumzufahren und durch enge Gänge zu rasen, die eigentlich nicht für den Verkehr zugelassen sind.

Das Gameplay ist relativ geradlinig. Gegner töten, zum nächsten Wegpunkt vorrücken. Waffen werden verwendet, bis die Munition leer ist, neue Waffen können von getöteten Feinden (oder Marines) aufgesammelt werden, oder ihr nehmt sie einem (noch lebenden) Marine einfach weg. Die Vielfalt an Gegnern ist überschaubar, aber die vor Panik weglaufenden Grunts, oder die sich hinter ihrem Energieschild versteckenden Schakale sind einfach legendär – die muss man einfach kennen. Die Elitekrieger der Allianz sind dann auch durchaus ernstzunehmende Gegner, vor allem wenn sie von einer Abteilung niedrigerer Allianzsoldaten begleitet werden und ihr nicht gerade am niedrigsten der vier Schwierigkeitsgrade spielt. Gegner gibt es jedenfalls in ausreichender Zahl – und die immer im Doppelpack auftretenden Hunter sind ziemlich harte Minibosse, die Fahrzeuge der Allianz teilen auch ordentlich aus. Ihr werdet oft von Marines begleitet, die durchaus brauchbare Kollegen sind, zumindest bis sie ins Gras beißen.

Online könnt ihr kooperativ mit bis zu vier Spielern zocken – PvP gibt es jedoch nicht, dafür einen Split-Screen Modus auf Konsolen. Beim Online-Modus ist Cross-Play möglich – es ist also egal, auf welchem System (PC oder Konsole) ihr und eure Teamkollegen spielen. Außerdem wird der Spielfortschritt nicht nur beim Host gespeichert, sondern bei allen Mitspielern.