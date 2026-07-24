Star Wars Zero Company: Sprecherbesetzung und SDCC-Panel angekündigt

Bit Reactor und Lucasfilm Games haben weitere Stimmen für Star Wars Zero Company vorgestellt. Mehrere Mitglieder der Besetzung treten zudem am 25. Juli 2026 bei einem Panel auf der San Diego Comic-Con auf.

Das rundenbasierte Einzelspieler-Taktikspiel setzt auf eine vertonte Geschichte rund um die sogenannte Kompanie Null. Die anpassbare Hauptfigur Captain Hawks wird je nach gewählter Stimme von Jonathan Freeman oder Erica Luttrell gesprochen. Dee Bradley Baker übernimmt die Rolle des Klonsoldaten Trick, während Matt Lanter erneut als Anakin Skywalker zu hören sein wird. Beide waren bereits an den Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars: The Bad Batch beteiligt.

Weitere zentrale Rollen übernehmen Vic Michaelis als Runa Blask und Rekha Sharma als Kundri Fathom. Fathom führt die Unendliche Spirale an, einen mit den Separatisten verbündeten Kult, den Hawks und die Mitglieder der Kompanie Null aufhalten sollen. Die offizielle Besetzungsankündigung ist auf StarWars.com abrufbar.

Die bisher bestätigte Sprecherbesetzung

Captain Hawks: Jonathan Freeman oder Erica Luttrell

Jonathan Freeman oder Erica Luttrell Trick: Dee Bradley Baker

Dee Bradley Baker Kabb Uppercut: JB Blanc

JB Blanc Jae Mordant: Judy Alice Lee

Judy Alice Lee Tel-Rea „Tel“ Vokoss: Nicole Rainteau

Nicole Rainteau Cly Kullervo: Alex McKenna

Alex McKenna Luco Bronc: Jason Spisak

Jason Spisak Bennic Halloren: Leo Howard

Leo Howard Runa Blask: Vic Michaelis

Vic Michaelis Neesh Renark: Jim Pirri

Jim Pirri M-3VO „Meevo“: D.C. Douglas

D.C. Douglas Anakin Skywalker: Matt Lanter

Matt Lanter Gorga: Kevin Michael Richardson

Kevin Michael Richardson Kundri Fathom: Rekha Sharma

Rekha Sharma Typhon: Hunter Smith

Hunter Smith Visser: Dylan Kenin

Hinweis: Die offizielle Besetzungsankündigung nennt bislang nicht Luco Bronc, Gorga und Kevin Michael Richardson. Diese Angaben stammen ausschließlich aus der vorliegenden Pressemitteilung und konnten auf der offiziellen Star-Wars-Seite derzeit nicht zusätzlich bestätigt werden.

Hauptfigur und Trupp lassen sich anpassen

Hawks ist ein ehemaliger Offizier der Galaktischen Republik und führt eine Gruppe unterschiedlicher Spezialisten durch Einsätze im Schatten der Klonkriege. Zum Team gehören unter anderem ein Klonsoldat, ein Mandalorianer aus dem Clan Verminoth und eine Jedi-Padawan.

Neben Hawks können auch selbst erstellte Agentinnen und Agenten angepasst werden. Zur Auswahl stehen Devaronianer, Menschen, Neimoidianer, Ovissianer, Togruta, Twi’lek, Weequay und Zabrak. Verändert werden können unter anderem Stimme, Kleidung, Aussehen, Kampfspezialisierung und Talente. Weitere Informationen zu den spielerischen Systemen bietet die offizielle Webseite von Star Wars Zero Company.

Panel auf der San Diego Comic-Con

Das Panel zu Star Wars Zero Company findet am Samstag, dem 25. Juli 2026, von 16:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit in Raum 6BCF statt. In Österreich beginnt die Veranstaltung in der Nacht auf den 26. Juli um 1:00 Uhr MESZ.

Angekündigt sind Narrative Director Aaron Contreras von Bit Reactor, Lucasfilm-Vertreterin Kelsey Sharpe sowie Dee Bradley Baker, Jonathan Freeman, Vic Michaelis und Rekha Sharma. Inhaltlich soll es um die Figuren, die Geschichte und die Inszenierung des Taktikspiels gehen. Weitere Angaben zum Panel stehen in der Ankündigung von StarWars.com.

Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Entwickelt wird das Spiel von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Electronic Arts und Lucasfilm Games. Die Standard- und Deluxe-Edition können über die offizielle Vorbestellungsseite bereits gekauft werden.

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