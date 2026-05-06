LEGO und SEGA bringen Mega Drive als 479-teiliges Bauset

Die LEGO Group und SEGA veröffentlichen am 1. Juni 2026 ein neues Bauset zur klassischen SEGA-Konsole Mega Drive. Das Modell erscheint unter der Setnummer 40926, umfasst 479 Teile und kostet 39,99 Euro.

Mit der LEGO SEGA: SEGA Mega Drive Spielkonsole setzen LEGO und SEGA ihre Zusammenarbeit im Bereich Gaming-Sets fort. Das neue Modell richtet sich laut LEGO an Baumeisterinnen und Baumeister ab 12 Jahren und ist als Ausstellungsstück gedacht. Eine funktionierende Konsole ist das Set nicht.

Das Set kann wahlweise als SEGA Mega Drive oder als SEGA Genesis aufgebaut werden. Enthalten sind zwei abnehmbare Controller, ein herausnehmbares Spielmodul und Aufkleber zur Dekoration. Auf der offiziellen Produktseite nennt LEGO außerdem ein verstecktes Sonic the Hedgehog-Motiv als Easter Egg.

Die Maße fallen kompakt aus: Die Konsole ist 4 cm hoch, 16 cm breit und 12 cm tief. Die Controller werden mit 2 cm Höhe, 8 cm Breite und 24 cm Tiefe angegeben. Erhältlich sein soll das Set ab 1. Juni 2026 über LEGO.com sowie in LEGO Stores.

LEGO und SEGA hatten zuvor bereits bei Sets rund um Sonic the Hedgehog zusammengearbeitet, darunter die Produktlinie zu Sonic the Hedgehog und das LEGO Ideas Set Sonic the Hedgehog Green Hill Zone. Die neue Mega-Drive-Umsetzung knüpft damit an SEGAs Retro- und Sonic-Präsenz im LEGO-Portfolio an.

Fakten zum Set