World of Bricks ﻿präsentiert die große Welt der kleinen﻿ Legosteine

Bauen. Staunen. Mitfiebern. Vom 28. März bis 6. April 2026 verwandelt sich die Wiener Stadthalle, Studio F, in ein buntes Paradies für LEGO®-Fans aller Altersgruppen.

Auf 1.500 m² erwartet die Besucher eine faszinierende Welt aus bunten Steinen, kreativen Ideen und spektakulären Modellen. Stein für Stein ins Abenteuer.

HIGHLIGHTS AUS GANZ EUROPA

Wo aus kleinen Klemmbausteinen ganz große Kunst wird: Die World of Bricks-Ausstellung zeigt LEGO®-Modelle aus Österreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern. Organisiert von engagierten LEGO®-Fans, bietet die Ausstellung einen einzigartigen Blick auf das, was mit Fantasie, Geduld und tausenden Steinen entstehen kann.

Zu sehen sind Nachbauten weltbekannter Bauwerke, aufwendige Fantasiewelten, technische Meisterleistungen und imposante Skulpturen, die Besucher jeden Alters ins Staunen versetzen. Ein besonderes, rekordhaltendes Highlight? Das monumentale LEGO®-Riesenrad, das nicht nur durch seine Dimensionen, sondern auch durch seinen offiziellen Guinness World Records-Eintrag beeindruckt.

KLEINE STEINE, GROSSES ERLEBNIS

Ob jung oder alt, Anfänger oder Profi – World of Bricks ist weit mehr als eine Ausstellung, es ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Tägliche LEGO®- und DUPLO®-Bauevents bieten Gelegenheit, selbst aktiv zu werden, die eigene Kreativität auszuleben und sich von der Welt der bunten Steine inspirieren zu lassen.

SPIELPLATZ, BASTELZONE & FLOHMARKT

Neben den imposanten Modellen lädt ein interaktiver LEGO®-Spielplatz Kinder dazu ein, nach Herzenslust zu bauen, zu spielen und sich auszutoben. In der kreativen Bastelzone können Besucher ihre eigenen Ideen umsetzen – von kleinen Figuren über Fahrzeuge bis hin zu fantasievollen Konstruktionen. Wer sich für das VIP Make-and-Take TREX Ticket entscheidet, darf vor Ort einen extra für die World of Bricks-Ausstellung entworfenen T-Rex Dinosaurier aus 20 Legosteinen bauen und anschließend mit nach Hause nehmen.

LEGO®-Sammler:innen und Fans seltener Modelle kommen beim großen LEGO®-Flohmarkt voll auf ihre Kosten. Von Sammlerstücken über Ersatzteile bis hin zu kompletten Bausätzen – hier findet jeder das passende Stück für seine Sammlung.

„Mit der World of Bricks möchten wir einen Ort schaffen, an dem LEGO®-Fans jeden Alters zusammenkommen, staunen und selbst kreativ werden können. Neben beeindruckenden ausgestellten Modellen bieten wir auch Raum zum Mitmachen – vom Bauen über Spielen bis hin zum Stöbern am Flohmarkt. Die World of Bricks soll ein Erlebnis für die ganze Familie sein, bei dem Fantasie, Spaß und gemeinsames Entdecken im Mittelpunkt stehen“, so Christoph Rahofer, World of Bricks Fan, Produzent und Veranstalter.

INTERAKTIV & LEHRREICH

World of Bricks ist nicht nur ein Event zum Staunen, sondern auch ein Ort des Lernens und Entdeckens. Kinder und Jugendliche können spielerisch ihre Kreativität, ihr räumliches Denken und ihre Problemlösungsfähigkeiten trainieren. Gleichzeitig bietet die Ausstellung Erwachsenen Inspiration, wie LEGO® als Werkzeug für Design, Architektur und kreatives Denken eingesetzt werden kann.

Tickets sind über die Website www.world-of-bricks.at sowie über die Wiener Stadthalle www.stadthalle.com verfügbar. Sichern Sie sich rasch die Tickets. Die Ausstellung ist nur für kurze Zeit in den Osterferien geöffnet.

Mehr Informationen zur World of Bricks sind online unter www.world-of-bricks.at und auf Instagram unter @worldofbricksvienna zu finden.

Die World of Bricks-Ausstellung wird von engagierten LEGO® Fans organisiert. Sie ist ein unabhängiges Fan-Event und steht in keiner Verbindung zur LEGO Gruppe.