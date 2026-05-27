Dragon Quest feiert 40 Jahre Jubiläum mit Livestream

Heute am 27. Mai feiert Square Enix den jährlichen Dragon Quest Day. 2026 fällt der Termin mit dem 40-jährigen Jubiläum der RPG-Reihe zusammen. Zum Anlass gibt es einen offiziellen Livestream mit einem Update des Dragon-Quest-Teams.

Der Dragon Quest Day erinnert jedes Jahr an die japanische Veröffentlichung des ersten Dragon Quest am 27. Mai 1986. 2026 steht die Reihe damit seit 40 Jahren für eine der prägenden Rollenspielmarken aus Japan. Laut bereitgestellten Franchise-Fakten umfasst die Hauptreihe bisher elf nummerierte Teile sowie mehr als 30 Spin-offs.

Square Enix hat für den Jubiläumstag einen offiziellen Livestream angekündigt. Das „Update from the Dragon Quest Team“ ist für Mittwoch, den 27. Mai 2026, um 15:00 Uhr MESZ geplant. Der offizielle X-Post nennt 6:00 Uhr PST beziehungsweise 14:00 Uhr BST. Konkrete Inhalte wurden darin noch nicht genannt, weshalb mögliche Ankündigungen derzeit offenbleiben.

Kurz vor dem Jubiläum wurde Dragon Quest zudem in die World Video Game Hall of Fame des Strong National Museum of Play aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte 2026 gemeinsam mit Angry Birds, FIFA International Soccer und Silent Hill.

Für aktuelle Spielerinnen und Spieler ist vor allem Dragon Quest VII Reimagined relevant. Die Neuauflage des ursprünglich 2000 in Japan erschienenen siebten Hauptteils ist seit 5. Februar 2026 erhältlich. Square Enix nennt als Plattformen Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Microsoft Store und Steam. Die neue Version setzt auf Diorama-Optik, überarbeitete Gameplay-Mechaniken und eine gestraffte Erzählstruktur.

Die Bedeutung der Reihe geht über aktuelle Veröffentlichungen hinaus. Zu den wiederkehrenden Merkmalen zählen eigenständige Fantasy-Welten, der Slime als Serienmaskottchen und die langjährige Beteiligung von Yuji Horii. Die Charakterdesigns der Reihe stammen von Akira Toriyama, der vor allem durch Dragon Ball bekannt wurde.

Ob Square Enix im Livestream neue Spiele, Updates oder weitere Jubiläumsprojekte zeigt, ist noch nicht bestätigt. Fest stehen bislang der Termin des Streams, das 40-jährige Jubiläum, die Hall-of-Fame-Aufnahme und der aktuelle Fokus auf Dragon Quest VII Reimagined.

Fakten