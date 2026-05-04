UEBERNATURAL erhält mit „The heaven we deserve“ einen neuen kostenlosen Fall

Das österreichische Fanprojekt UEBERNATURAL hat einen neuen DLC erhalten. The heaven we deserve ist seit 31. März 2026 kostenlos auf Steam verfügbar und setzt das inoffizielle, von Supernatural inspirierte 2D-Abenteuer fort.

Mit UEBERNATURAL – New Case: The heaven we deserve! ist ein neuer kostenloser DLC für das österreichische Indie-Fangame UEBERNATURAL: The Video Game – Prologue erschienen. Entwickelt und veröffentlicht wurde das Projekt von ILIKESCIFI Games, einem Solo-Indie-Entwickler aus Oberösterreich. Auf Steam wird der DLC als Free-to-Play-Inhalt für das Hauptspiel geführt und setzt den Besitz beziehungsweise die Installation des Basisspiels voraus.

UEBERNATURAL versteht sich ausdrücklich als inoffizielles Fanprojekt zur Serie Supernatural. Im Mittelpunkt stehen die beiden Monsterjäger Dan und Gene, die in einer an die Vorlage angelehnten, aber eigenständigen Fan-Fiction-Geschichte neue Fälle untersuchen. Das Hauptspiel erschien bereits am 13. Oktober 2021 kostenlos auf Steam.

Der neue DLC The heaven we deserve bringt laut Steam-Seite einen neuen Fall, zusätzliche Schauplätze, neue Spielmodi, darunter einen „Horror Horde Mode“, sowie 15 neue Steam-Erfolge. Die Inhalte sind auf Englisch verfügbar; Steam führt unter anderem Einzelspieler-Unterstützung, Steam-Achievements und Downloadable Content als Features an.

Nach Angaben des Entwicklers entstand UEBERNATURAL als nicht-kommerzielles Fanprojekt aus persönlicher Begeisterung für die Serie und ist als kostenloses, inoffizielles Fanprojekt auf Steam verfügbar.

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