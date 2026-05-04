Razer AIKit unterstützt nun Bild-, Video- und Audio-KI sowie Arm64-Systeme

Razer hat eine neue Version seines Open-Source-Toolkits AIKit veröffentlicht. Das Entwicklerwerkzeug unterstützt nun neben textbasierten Workflows auch KI-Modelle für Bild, Video und Audio sowie Arm64-Architekturen.

Razer erweitert sein kostenloses Open-Source-KI-Toolkit AIKit um zusätzliche Modelltypen und Hardware-Plattformen. Das erstmals auf der CES 2026 vorgestellte Update soll Entwicklern ermöglichen, KI-Modelle lokal auf eigener Hardware zu entwickeln, auszuführen und bereitzustellen. Laut Razer übernimmt AIKit dabei unter anderem GPU-Erkennung, Konfiguration und Leistungsoptimierung.

Mit der neuen Version unterstützt AIKit nun Bildgenerierung sowie Video- und Audio-Modelle über einen einheitlichen Workflow. Als Beispiele nennt Razer unter anderem Tongyi MAI/Z Image Turbo und FLUX.2 klein base 4B. Die Workloads sollen lokal auf unterstützten Systemen laufen, darunter aktuelle Razer-Blade-Laptops wie das Blade 16 aus dem Jahr 2026 und das Blade 18 aus dem Jahr 2025.

Neu ist außerdem die Unterstützung für Arm64-Architekturen. Genannt werden Systeme auf Basis aktueller professioneller KI-Plattformen von NVIDIA, darunter NVIDIA DGX Spark sowie Systeme mit Grace-Hopper- und Grace-Blackwell-Superchips. Damit soll AIKit sowohl in x86- als auch in Arm-basierten Umgebungen eingesetzt werden können, ohne bestehende Workflows anpassen zu müssen.

Razer verweist zudem auf die eigene AVA-Mini-Kampagne als Beispiel für den Einsatz von AIKit im größeren Maßstab. Dabei konnten Nutzer Fotos ihrer Haustiere hochladen und daraus personalisierte 3D-KI-Begleiter erstellen lassen. Die Kampagne lief vom 31. März bis 4. April 2026 und wurde laut Razer vollständig über AIKit abgewickelt.

Für das Deployment arbeitete Razer mit Akash Network zusammen. Über AkashML und einen verteilten Pool aus RTX-4090- und RTX-5090-GPUs wurden laut Unternehmensangaben mehr als 11.000 Bilder generiert. Die durchschnittliche End-to-End-Dauer pro Bild lag demnach bei 3,24 Sekunden, der Spitzendurchsatz bei 30 Bildern pro Minute. Razer beziffert die Inferenzkosten auf 0,01 US-Dollar pro Bild und spricht von einer deutlichen Reduktion gegenüber klassischen Cloud-APIs.

AIKit ist ab sofort auch über die Akash Console verfügbar. Damit können Entwickler und GPU-Betreiber entsprechende Workloads browserbasiert bereitstellen, ohne Kommandozeilen-Tools einsetzen zu müssen. Das Toolkit steht weiterhin auf GitHub bereit. Weitere Informationen nennt Razer auf der offiziellen AIKit-Seite. Ein gemeinsames Whitepaper von Razer und Akash Network beschreibt zusätzlich die technische Architektur der AVA-Mini-Kampagne.

Faktenüberblick