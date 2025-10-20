Anno 117: Pax Romana im Preview

Zwei Welten – Zwei Spielweisen – Zwei Charaktere

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie startet man nicht mit einer festgelegten Karte, sondern hat die Wahl zwischen zwei völlig unterschiedlichen Regionen:

Latium , das Herz des Römischen Reichs, bietet fruchtbare Böden, ausgebaute Handelsnetze und ein dichtes urbanes Umfeld – ideal für jene, die eine klassische Anno-Erfahrung mit Wohlstand und Stabilität suchen.

Albion, das wilde, keltisch geprägte Grenzland im Norden, ist dagegen rau, karg und von Naturgewalten geprägt. Hier geht es ums Überleben, Erobern und um den kulturellen Spagat zwischen römischer Ordnung und lokaler Tradition.Beide Regionen spielen sich unterschiedlich, besitzen eigene Produktionsketten, Ressourcen und sogar eigene kulturelle Konflikte.

Zum Start kann man in Anno 117: Pax Romana zwischen Marcus und Marcia wählen, zwei Statthaltern mit eigener Hintergrundgeschichte und leicht unterschiedlicher Herangehensweise an Politik, Diplomatie und Stadtplanung. Das ist jetzt zwar kein Rollenspiel im klassischen Sinn, gibt der Kampagne aber eine narrative Tiefe und Identifikationsmöglichkeit. So haben wir unsere Reise mit Marcia begonnen und und sie wurde vom Kaiser Lucius nach Latium geschickt um sich dort zu vermählen und ihrem Gatten beim Aufbau der Ländereien zu helfen.

Einflusszonen & gesellschaftliche Entscheidungen

Das Städtebausystem wurde von den Entwicklern erheblich modernisiert. Jedes Gebäude erzeugt jetzt eine Einflusszone, in der es Boni oder Mali auf die Umgebung hat – etwa durch Geräusche, Verschmutzung oder Prestige. Ein Forum steigert die Zufriedenheit, ein Schlachthaus senkt sie. Damit entsteht eine lebendige urbane Dynamik, die mehr denn je auf Platzierung und Planung setzt. Zusätzlich erlaubt die überarbeitete Bauengine diagonale Straßen, geschwungene Wege und flexible Platzierung – die typisch rechteckige „Anno-Ordnung“ weicht einem organischeren Stadtbild. Selbst verwendet haben wir diese feature aber eigentlich nur selten.

Anno 117 legt auch großen Wert auf das Thema kultureller Identität. Als Statthalter oder Statthalterin entscheidest du, ob du die römische Zivilisation exportierst oder die Traditionen der lokalen Bevölkerung respektierst. Diese Entscheidungen wirken sich langfristig auf Loyalität, Wirtschaft und Moral aus – eine moralisch-strategische Komponente, die die Serie bisher so nicht kannte.