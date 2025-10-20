VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Die Oktober-Ausgabe des Steam Next Fest endet heute!

von Hannes Linsbauer0

Die Oktober-Ausgabe des Steam Next Fest läuft auf Hochtouren – aber nur noch heute! Tausende kostenlose Demos warten darauf, ausprobiert zu werden.

Wie immer kannst du dein nächstes Lieblingsspiel nach Genre durchsuchen oder im Video-Player ganz oben auf der Aktionsseite täglich neue Empfehlungen entdecken.

Ein guter Ausgangspunkt? Diese Liste der derzeit zehn meistgespielten Demos des Events:

  1. Half Sword
  2. Heroes of Might and Magic: Olden Era
  3. REANIMAL
  4. Everwind
  5. Final Sentence
  6. YAPYAP
  7. The Midnight Walkers
  8. THE CUBE, SAVE US
  9. Long Drive North: Co-Op RV Simulator
  10. MISERY

Viel Spaß beim Ausprobieren – und vergiss nicht, deine Favoriten auf die Wunschliste zu setzen, damit du beim offiziellen Release auf dem Laufenden bleibst.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Gewinnspiel: Revell „Let’s Build Models“

Hannes Linsbauer

Keeper von Double Fine ist jetzt für Xbox und PC verfügbar

Hannes Linsbauer

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 im Test

Tom Steinbauer

Kommentar abgeben

Secret Link