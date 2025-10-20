Die Oktober-Ausgabe des Steam Next Fest endet heute!

Die Oktober-Ausgabe des Steam Next Fest läuft auf Hochtouren – aber nur noch heute! Tausende kostenlose Demos warten darauf, ausprobiert zu werden.

Wie immer kannst du dein nächstes Lieblingsspiel nach Genre durchsuchen oder im Video-Player ganz oben auf der Aktionsseite täglich neue Empfehlungen entdecken.

Ein guter Ausgangspunkt? Diese Liste der derzeit zehn meistgespielten Demos des Events:

Viel Spaß beim Ausprobieren – und vergiss nicht, deine Favoriten auf die Wunschliste zu setzen, damit du beim offiziellen Release auf dem Laufenden bleibst.