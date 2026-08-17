Riot Games nimmt Rasmus „Caps“ Winther als drittes Mitglied in die LoL Esports Hall of Legends auf. Der Mid-Laner ist damit der erste Profi aus dem Westen, der diese Auszeichnung erhält.

Rasmus „Caps“ Winther wird als drittes Mitglied in die Hall of Legends von League of Legends aufgenommen. Das hat Riot Games offiziell bestätigt. Caps ist zugleich der erste westliche Profi, dem diese Auszeichnung zuteilwird.

Caps zählt zu den erfolgreichsten Spielern der europäischen League of Legends-Geschichte und prägte über Jahre den internationalen Auftritt der Region. Riot hebt bei der Aufnahme insbesondere seine konstanten Leistungen, seinen kreativen Spielstil und seinen Einfluss auf die westliche Profiszene hervor.

Ehrung in Berlin und In-Game-Event im September

Die offizielle Hall of Legends Trophy Ceremony findet am 18. August 2026 in Berlin statt. Zusätzlich steht Caps im Mittelpunkt eines In-Game-Events, das am 10. September 2026 beginnt. Geplant sind unter anderem ein Event-Pass, der Stationen seiner Karriere aufgreift, sowie spezielle kosmetische Inhalte. Weitere Details dazu will Riot zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Mehr Informationen zu Caps und der Hall of Legends sollen ab 24. August auf der offiziellen Hall-of-Legends-Webseite verfügbar sein. Weitere Informationen zu League of Legends gibt es auf der offiziellen Website.