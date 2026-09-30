Dicevaders ist auf PC und Nintendo Switch erhältlich

Der Roguelike-Deckbuilder Dicevaders ist erschienen. Pengonauts und Publisher Playstack veröffentlichen das Spiel für PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2; zum Start wird ein zeitlich begrenzter Rabatt angeboten.

Dicevaders verlegt den Kampf gegen eine außerirdische Invasion auf ein Raster, auf dem Einheiten und Würfel miteinander kombiniert werden. Jeder Durchlauf beginnt mit neuen Möglichkeiten, doch Würfelwürfe sind nicht allein dem Zufall überlassen: Mit der Ressource Chrono können Spieler erneut würfeln oder den Shop auffrischen. Die Budge-Mechanik erlaubt es außerdem, Würfel gezielt zu verschieben und so bestimmte Zahlen oder Kombinationen vorzubereiten.

Einheiten, Artefakte und weitere Hilfsmittel bilden den Deckbuilding-Anteil. Sie werden auf den verfügbaren Rasterfeldern platziert und beeinflussen, wie sich Angriffe und Punktwerte entwickeln. Paare, Drillinge und Vierergruppen lösen Synergien aus. Eine Platzierung kann daher den Unterschied machen, ob ein Würfelzug nur einzelne Gegner trifft oder eine größere Kettenreaktion ermöglicht. Das Spiel verbindet so taktische Entscheidungen mit einem Würfelmechanismus.

Die Zusammenstellung der Armee verändert sich mit jedem Spieldurchgang. Laut Mitteilung stehen zehn Kommandanten, 60 Einheiten und 120 Artefakte zur Verfügung. Ihre Kombinationen sollen verschiedene Spielstile ermöglichen. Die Spieler müssen zwischen sofort nutzbaren Einheiten und langfristig stärkeren Synergien abwägen und zugleich die begrenzten Rasterplätze verwalten.

Dicevaders spielt im Universum von StarVaders, ist aber als eigenständiger Roguelike-Deckbuilder angelegt. Pengonauts entwickelt das Spiel, Playstack übernimmt die Veröffentlichung. Eine Demo war zuvor im Rahmen eines Steam Next Fest verfügbar; zum Start ist nun die vollständige Version erschienen.

Auf Steam kostet das Spiel regulär 14,99 Euro. In den ersten zwei Wochen gilt nach Angaben des Publishers ein Rabatt von zehn Prozent. Auch die Versionen für Nintendo Switch und Switch 2 sind ab sofort erhältlich; Preise und Aktionen können je nach digitalem Store abweichen.

Der offizielle Launch-Trailer zeigt Würfelmanipulation, Truppenaufstellung und Synergien: