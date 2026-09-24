SteelSeries kündigt limitierte Apex Pro TKL Gen 3 in Cyber- und Steel-Edition an

SteelSeries erweitert die Apex-Pro-Gen-3-Reihe zum 25-jährigen Markenjubiläum um zwei limitierte TKL-Tastaturen. Die Modelle „Cyber“ und „Steel“ sind seit dem 22. September erhältlich und kosten 249,99 Euro.

Die beiden neuen Tastaturen setzen auf OmniPoint-3.0-Switches mit unterschiedlichen Federgewichten für die Varianten Speed und Control. Außerdem kommen Hall-Effect-Sensoren der dritten Generation sowie eine dreifache Dämpfung und zusätzliche Schmierung zum Einsatz.

Konfigurierbare Eingabefunktionen

Über SteelSeries GG QuickSet lassen sich Rapid Trigger, Rapid Tap und Protection Mode in Spielprofilen konfigurieren. Die Funktionen sollen je nach Spiel eine unterschiedliche Auslösung und Tastenreaktion ermöglichen.

Die Apex Pro TKL Gen 3 „Cyber“ und „Steel“ sind laut SteelSeries weltweit über SteelSeries.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Europa beträgt 249,99 Euro.

Fakten zur Apex Pro TKL Gen 3 Limited Edition

Format: Tenkeyless-Tastatur

Tenkeyless-Tastatur Switches: OmniPoint 3.0, Speed oder Control

OmniPoint 3.0, Speed oder Control Sensorik: Hall Effect Gen 3

Hall Effect Gen 3 Verfügbarkeit: seit 22. September 2026

seit 22. September 2026 Preis: 249,99 Euro UVP

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