WANE: Taktisches Roguelite-RPG mit düsterem Gedächtnislabyrinth angekündigt

Metis Creative und Shoreline Games haben WANE angekündigt. Das taktische Roguelite-RPG führt eine dreiköpfige Expedition durch die Erinnerungswelt Ravelle; ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

WANE spielt in der Gedankenwelt des Archäologen Declan Wayne. Seine Erinnerungen formen Ravelle, ein Labyrinth aus drei Biomen, in dem eine Expedition aus Okkultisten und Söldnern nach einer Heilung sucht. Das Spiel entsteht bei Metis Creative und wird von Shoreline Games veröffentlicht.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert auf einem Raster ab. Positionierung, Deckung und Sichtlinien gehören ebenso zum System wie zufällige Begegnungen und Bosskämpfe. Für die Expedition wird eine Gruppe aus drei Figuren zusammengestellt, die sich zwischen den Einsätzen weiterentwickeln kann.

Nach einem Durchlauf kehren die Figuren in einen Antiquitätenladen zurück. Dort lassen sich gefundene Relikte bewerten und verkaufen, Einrichtungen verbessern und die nächste Expedition finanzieren. Wiederholte Läufe sollen neue Abkürzungen, Synergien und dauerhafte Verbesserungen freischalten.

WANE befindet sich für PC in Entwicklung. Ein Termin wurde bisher nicht genannt. Weitere Informationen bietet die offizielle Steam-Seite.

Fakten zu WANE