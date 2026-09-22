CONTROL Resonant startet am 24. September mit Pathtracing und DLSS 4.5

CONTROL Resonant erscheint am 24. September 2026 mit Pathtracing, DLSS 4.5 und Unterstützung für weitere RTX-Technologien. NVIDIA kündigt außerdem einen neuen GeForce Game Ready-Treiber zum Start an.

Remedy Entertainments Fortsetzung von CONTROL führt in eine von übernatürlichen Gefahren geprägte Version Manhattans. Gespielt wird Dylan Faden, der die Ereignisse außerhalb des Ältesten Hauses untersuchen und seine Fähigkeiten kontrollieren muss.

Auf GeForce-RTX-PCs und -Laptops unterstützt CONTROL Resonant zum Start Pathtracing für Beleuchtung, Reflexionen und Außenschatten. NVIDIA nennt außerdem DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction und RTX Mega Geometry.

Der neue GeForce Game Ready-Treiber soll CONTROL Resonant sowie AION 2, Gears of War: E-Day und The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered optimieren. Der Treiber ist über die NVIDIA-Treiberseite und die NVIDIA-App erhältlich.

CONTROL Resonant ist auf der offiziellen Steam-Seite gelistet. NVIDIA hat weitere technische Details zum Start in einem GeForce-Newsbeitrag zusammengefasst.

Fakten zu CONTROL Resonant