Football Manager 2027 erscheint im November und zeigt neue Navigation

Sports Interactive zeigt erste Neuerungen von Football Manager 2027. Die Fußball-Managementsimulation erscheint im November; weitere Angaben zu Plattformen und Vorbestellungen sollen später folgen.

Das erste Feature-Video zu Football Manager 2027 widmet sich der Navigation und der Benutzeroberfläche. Sports Interactive überarbeitet die bestehende Designsprache, führt vertraute Bedienabläufe zurück und passt die Darstellung an unterschiedliche Bildschirmgrößen an.

Zu den vorgestellten Bereichen gehören Skalierung, adaptive Layouts und neue Möglichkeiten zur Individualisierung. Die Einstellungen sollen unterschiedliche Trainerstile berücksichtigen. Laut Sports Interactive bilden Rückmeldungen aus der Community und die Orientierung innerhalb der Menüs den Auftakt für weitere Einblicke in einzelne Spielbereiche.

Football Manager 2027 soll im November erscheinen. Ein konkreter Termin, die unterstützten Plattformen und Vorbestellmöglichkeiten wurden noch nicht bekannt gegeben. Weitere Details sind auf der offiziellen Feature-Seite angekündigt.

Fakten zu Football Manager 2027