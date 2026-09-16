Carrera European Masters bringt 72 Slotracer nach Puch bei Hallein

Bei den Carrera European Masters treten am 25. und 26. September 2026 insgesamt 72 Fahrerinnen und Fahrer aus fünf Ländern in Puch bei Hallein gegeneinander an.

Die Europameisterschaft im Slotracing findet in der Carrera World statt. Qualifiziert haben sich Teilnehmende aus Deutschland, Österreich, Spanien, Luxemburg und der Schweiz. Gefahren wird auf einer Carrera-DIGITAL-124-Strecke mit Fahrzeugen im Maßstab 1:24.

Das klassische Rennen wird durch einen eigenen Wettbewerb mit Carrera HYBRID ergänzt. Dafür sind 26 weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgesehen. Der Wettbewerb nutzt frei steuerbare Fahrzeuge, bei denen Überholmanöver an unterschiedlichen Stellen der Strecke möglich sind.

Das Finale der klassischen Europameisterschaft findet am Samstag, dem 26. September, statt. Für den Freitag sind die ersten Wettbewerbe von 13:00 bis 21:00 Uhr angesetzt. Am Samstag beginnt das Programm um 9:00 Uhr, die Siegerehrung ist ab 22:00 Uhr geplant.

Fakten zu den Carrera European Masters 2026

Veranstaltung: Carrera European Masters 2026

Carrera European Masters 2026 Teilnehmende: 72 Fahrerinnen und Fahrer im klassischen Wettbewerb, 26 im Carrera-HYBRID-Wettbewerb

72 Fahrerinnen und Fahrer im klassischen Wettbewerb, 26 im Carrera-HYBRID-Wettbewerb Termin: 25. und 26. September 2026

25. und 26. September 2026 Ort: Carrera World, Rennbahn Allee 1, 5412 Puch bei Hallein

Carrera World, Rennbahn Allee 1, 5412 Puch bei Hallein Veranstalter: Slottis Supreme Masters und Carrera

Weitere Informationen zu den Slottis Supreme Masters gibt es auf der offiziellen Website. Auch Carrera informiert auf der eigenen Website über die Rennserien.