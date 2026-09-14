No Way Back: Dark Horizon verbindet Survival-Horror mit dem Schutz eines Kindes

No Way Back: Dark Horizon stellt einen Vater vor die Aufgabe, seinen Sohn auf einer von Kreaturen heimgesuchten Insel zu beschützen. Eine kostenlose Demo ist bereits auf Steam verfügbar, die Vollversion soll 2027 erscheinen.

Das türkische Entwicklerteam BlackMountainsStudio arbeitet an dem First-Person-Survival-Horror No Way Back: Dark Horizon. Die Vollversion ist derzeit für den 24. Juni 2027 auf PC via Steam geplant. Eine kostenlose Demo kann bereits ausprobiert werden.

Die Handlung beginnt auf einer unbekannten Insel, auf der ein Vater gemeinsam mit seinem jungen Sohn erwacht. Beide müssen versorgt und geschützt werden, während gleichzeitig die Umgebung erkundet und das Geheimnis des Ortes untersucht wird. Die Bedürfnisse des Kindes beeinflussen dabei die Entscheidungen im Spiel: Es kann dem Vater folgen, warten oder an einem sicheren Ort versteckt werden.

Für das Überleben müssen Ressourcen gesammelt, Nahrung beschafft und einfache Unterkünfte errichtet werden. Auch Jagen und Crafting gehören zum Spielablauf. Waffen wie Bogen, Knüppel oder Pistole stehen zwar zur Verfügung, Munition ist jedoch knapp. Vor allem bei Nacht wird die Insel gefährlich, wenn Kreaturen durch die Dunkelheit streifen.

Das Studio hat für Oktober außerdem ein Update für die Demo im Rahmen des Steam Scream Fest angekündigt. Die Angaben beziehen sich auf den derzeitigen Entwicklungsstand und können sich bis zur Veröffentlichung noch ändern.

Plattform: PC, Steam

Genre: Survival-Horror, Action-Adventure

Entwicklung und Publisher: BlackMountainsStudio

Veröffentlichung: 24. Juni 2027