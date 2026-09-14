Tape 101: Liminal Descent erscheint am 18. September auf Steam

Tape 101: Liminal Descent schickt Spielerinnen und Spieler am 18. September in eine psychologische Horrorwelt aus sich wiederholenden Räumen. Ein ferngesteuertes Auto dient dabei als wichtigstes Werkzeug.

Das von Suversa und Nana entwickelte Tape 101: Liminal Descent erscheint am 18. September 2026 für PC via Steam. Als Publisher treten Double H Productions und Human Qube Games auf. Eine kostenlose Demo ist bereits verfügbar.

Im Mittelpunkt steht eine Welt aus beigefarbenen Korridoren, leeren Büros und anderen liminalen Zwischenräumen. Die Architektur verändert sich scheinbar nur geringfügig, wiederholt sich aber nie ganz identisch. Das Spiel orientiert seine Kapitel am Kübler-Ross-Modell der fünf Trauerphasen: Verleugnung, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz.

Das ferngesteuerte Auto mit Kamera ist dabei mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es kann durch Lüftungsschächte und unter Türen hindurchfahren, Gegenstände holen, Schalter auslösen und Bereiche erkunden, die für die Spielfigur nicht zugänglich sind.

Die Rätsel stehen im Vordergrund. Laut der offiziellen Spielbeschreibung setzt Tape 101 auf Beobachtung sowie räumliche und zeitliche Aufgaben, während Kämpfe oder Verfolgungssequenzen nicht vorgesehen sind. Für die PC-Version werden außerdem deutsche Untertitel angegeben.

Plattform: PC, Steam

Genre: Psychologischer Horror, Adventure

Entwicklung: Suversa, Nana

Publisher: Double H Productions, Human Qube Games

Veröffentlichung: 18. September 2026