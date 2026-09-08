Remothered: Red Nun’s Legacy lädt bis 14. September zum offenen Playtest

Der offene Playtest von Remothered: Red Nun’s Legacy läuft noch bis zum 14. September auf Steam. Das dritte Kapitel der Survival-Horror-Reihe soll am 27. Oktober für PC und Konsolen erscheinen.

Stormind Games hat den offenen Playtest von Remothered: Red Nun’s Legacy gestartet. Die Teilnahme ist laut Studio ohne Zugangscode und ohne begrenzte Plätze möglich. Interessierte können damit vor dem Release einen Abschnitt des Spiels ausprobieren und Feedback abgeben.

Stealth und psychologischer Horror

Im Mittelpunkt steht Susan, die in einer abgelegenen Residenz auf die Suche nach ihrer entführten Tochter geht. Das Spiel verbindet klassische Survival-Horror-Elemente mit Schleichen, Erkundung und Rätseln. Neue Fähigkeiten wie Retrokognition, Spiegel- und Mottenmanipulation sollen dabei verborgene Wege und Hinweise zugänglich machen.

Remothered: Red Nun’s Legacy ist als drittes und abschließendes Kapitel der Reihe angekündigt. Der Release ist für den 27. Oktober 2026 auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 geplant.

Fakten zu Remothered: Red Nun’s Legacy

Entwickler: Stormind Games

Stormind Games Publisher: Stormind Games; Soft Source in Asien

Stormind Games; Soft Source in Asien Genre: Survival Horror

Survival Horror Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 Playtest: bis 14. September 2026 auf Steam

bis 14. September 2026 auf Steam Veröffentlichung: 27. Oktober 2026

Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Spielseite. Die Steam-Seite bietet außerdem den Zugang zum Playtest.