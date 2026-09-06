STAR WARS Zero Company im Test

Kompanie Null

STAR WARS Zero Company ist ein weiteres Spiel, das mit der populären Unreal Engine 5 von Epic erstellt wurde. Zu Beginn müssen also erst einmal die Shader generiert werden, was aber relativ schnell erledigt ist bevor dann eine neue Variante der Star Wars Titelmusik aus den Boxen dröhnt. Wählt einen von vier Schwierigkeitsgraden, wähle ein paar Eigenschaften der Hauptfigur (Geschlecht, Kleidung, Aussehen, Herkunft, Spezialisierung, Waffenklasse, Stimme) und los geht es. Wir spielen den bereits leicht graumelierten Hawks, den Anführer der Kompanie Null, einer Söldnertruppe, die Hawks nach seinem etwas unrühmlichen Ausscheiden aus der Armee gegründet hat. Eine wirkliche Kompanie in dem Sinn, wie sie beim Militär verwendet wird ist das aber nicht – es sind nur ein paar handverlesene Typen, die sich Hawks angeschlossen haben, um für Geld Aufträge anzunehmen. Wenn einer davon stirbt, bleibt er übrigens für das restliche Spiel tot (außer ihr schaltet das im Hauptmenü aus). Während einer Mission steuert im im Regelfall ein Team aus vier Söldnern.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Ihr schaut euch in Ruhe und von allen Seiten das Kampfgebiet an, steuert dann eure Einheiten nacheinander. Nach euren Einheiten ist der Feind dran. All das in (für ein Rundenstrategiespiel) toller 3D Grafik. Geht in Deckung, flankiert eure Gegner, richtet Überwachungszonen ein (Overwatch), werft Granaten, langt im Nahkampf zu, verarztet eure Kameraden – alles, so lange ihr noch einen eurer drei Aktionspunkte habt. Massenhaft Optionen – und eine wirklich gut funktionierende Steuerung über ein Steuerrad. Ich habe im Gegensatz zu vergleichbaren Spielen selten eine Aktion nicht ausführen können oder gar eine unerwünschte Aktion durchgeführt. Ihr könnt euch gegenseitig unterstützen, ihr könnt explosive Fässer (die stehen echt in jedem Spiel dieser Art herum) in die Luft jagen.

Außerhalb der Kämpfe steuert ihr Hawks in der Schulterperspektive wie bei einem reinen Action-Adventure durch die Welt. Zwischen den Missionen zieht ihr euch in den Den zurück – einen alten Frachter, der permanent an einer riesigen Weltraumstation angedockt ist. Hier plant ihr am Holotisch neue Missionen, redet mit euren Teammitgliedern, verwaltet die Ausrüstung, hört Holonachrichten und kümmert euch um euer Team, das aus Lebewesen und Robotern besteht. Manche Missionen sind optional, neben den Story-Charakteren könnt ihr auch eigene Söldner/Roboter basteln. Manche Einsätze werden nur im multiple-choice Verfahren gespielt, die wichtigen Missionen bestehen aber natürlich aus einer Reihe von Kämpfen plus Erforschung der Umgebung aus der Schulterperspektive. Die Story zieht bald an und ihr müsst herausfinden, was es mit den gestörten Kultisten, bekannt als Infinite Coil, so auf sich hat.