Nighthawks erscheint am 22. September für PC, Mac und Linux

Wadjet Eye Games veröffentlicht das erzählerische Vampir-Rollenspiel Nighthawks am 22. September 2026 für Windows, macOS und Linux. Im Mittelpunkt stehen Entscheidungen, Beziehungen und der Aufbau eines Nachtclub-Imperiums.

Entwickelt wird Nighthawks von The Curiosity Engine. Das Rollenspiel spielt in einer Gegenwart, in der die Existenz von Vampiren öffentlich bekannt geworden ist. Die Spielfigur beginnt ein neues Leben in einer Stadt, deren menschliche und vampirische Bevölkerung um Regeln, Einfluss und ein mögliches Zusammenleben ringt.

Als wirtschaftliche Grundlage dient zunächst ein angeschlagener Nachtclub. Dessen Ausbau eröffnet neue Kontakte und Möglichkeiten, während Entscheidungen zugleich die Beziehungen zu Verbündeten, Rivalen und anderen Bewohnern der Stadt verändern. Neben Dialogen und Erkundung gehören auch übernatürliche Fähigkeiten und Kämpfe zum Spiel.

Umfangreiche Geschichte mit vollständiger Sprachausgabe

Nach Angaben des Publishers umfasst das Skript mehr als 800.000 Wörter. Zehn Figuren können für die eigene Gruppe gewonnen werden, wobei ihre persönlichen Geschichten und Loyalitäten von den Entscheidungen der Spielenden beeinflusst werden sollen. Die englische Fassung ist vollständig vertont.

Nighthawks erscheint am 22. September über Steam und GOG. Als unterstützte Betriebssysteme werden Windows, macOS und Linux genannt. Eine deutsche Sprachfassung ist auf der Steam-Seite derzeit nicht ausgewiesen.

Fakten zu Nighthawks